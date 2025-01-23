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Действительно ли двойное мытье головы полезно для ваших волос?

Волосы нужно мыть один или два раза (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует мнение, что голову за один поход в душ надо мыть шампунем дважды. Якобы так можно достичь лучшего эффекта от процедуры. Стоит знать, действительно ли это так и не будет ли это вредить волосам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Полезно ли двойное мытье шампунем

"Я также предлагаю процедуру двойного мытья клиентам, которые моются редко или имеют естественные жирные волосы. И если вы пловец, вам тоже нужно дважды мыть, чтобы удалить хлор из волос", - объяснила 

 

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