Действительно ли двойное мытье головы полезно для ваших волос?

Существует мнение, что голову за один поход в душ надо мыть шампунем дважды. Якобы так можно достичь лучшего эффекта от процедуры. Стоит знать, действительно ли это так и не будет ли это вредить волосам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
"Я также предлагаю процедуру двойного мытья клиентам, которые моются редко или имеют естественные жирные волосы. И если вы пловец, вам тоже нужно дважды мыть, чтобы удалить хлор из волос", - объяснила
Ранее мы сообщали, лазерная расческа или дарсонваль лучше всего стимулирует рост волос.
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