Лазерний гребінець чи дарсонваль: трихолог розповіла, що дійсно стимулює ріст волосся

Доволі популярним стало використовувати лазерний гребінець або дарсонваль для стимулювання росту волосся. Як виявилось, один прилад не має доведеної ефективності.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі плюси та мінуси приладів та який з них дієвий.

Що відомо про дарсонваль

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, дарсонваль дуже популярний, але із доведених корисних властивостей можна відмітити тільки вплив на себорегуляцію та антибактерійні властивості.

Однак, впливу на стимуляцію росту волосся та зменшення випадіння волосся даний прилад немає. Все тому, що мікротоки які він виробляє не проникають вглиб до волосяного фолікула.

Насадка для волосся виконується в формі гребінця, а насадки для обличчя і тіла можуть мати грибовидну, пелюсткову форму, або виконуються у вигляді краплі.

Що стосується безпосереднього лікувального впливу, то пристрій передає на електрод імпульсні струми високої частоти. Далі електрод-насадку покроково притискають до окремих ділянок тіла. Вплив імпульсних струмів на поверхневі шари шкіри стимулює кровообіг, живлення тканин і клітинну регенерацію.

До того ж часто такий прилад застосовують:

для реабілітації пацієнтів

для лікування болю в м’язах та спині

для лікування невралгій та невриту

для лікування грижі

для лікування варикозу

у разі розладів сну

Однак, важливо, що з доказовою та традиційною медициною цей прилад не має нічого спільного.

Чи дієвий лазерний гребінець

Лікар розповіла, що позитивний вплив лазера та червоного світла на фолікули давно доведений численними клінічними дослідженнями.

Особливо позитивну роль він відіграє в комплексному лікуванні Андрогенетичної алопеції у чоловіків та жінок та після пересадки волосся.

"Завдяки довжині червоного світла 655 нанометрів, лазер працює на рівні волосяного фолікула. Стимулює ріст волосся, покращує його якість діє протизапально та збільшує густину волосся. Також він схвалений FDA (Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів), що не тільки на словах підтверджує його ефективність та безпечність", - йдеться у повідомленні.