Чи справді можна "звузити" пори за допомогою косметики: всі думають неправильно

Чи справді пори "звужуються"

Дерматолог Світлана Кочергінова розповіла, що пори на шкірі "не вміють" звужуватись, адже не мають всередині м'язів.

Отож, пори неможливо звузити, попри всі ті запевнення, що виникають з реклами. Проте за допомогою косметики можна зменшити кількість шкірного сала, яке накопичується, власне, в порах.

В результаті цього вони стають менш помітними. Рельєф шкіри при цьому залишається незмінним.

Причини розширених пор на обличчі

Шкіра на обличчі видає все: на ній одразу видно недосипання, погане харчування або нестачу догляду. Широкі пори з’являються з кількох причин:

особливості шкіри - жирний тип схильний до рясної секреції, внаслідок чого пори розширюються

генетика - схильність передається за спадковістю

порушення гормонального фону - саме через гормональний дисбаланс від розширених пор страждають підлітки

косметика поганої якості, яка провокує надмірну секрецію шкірного сала

На секрецію впливають також інші фактори, наприклад, неправильне харчування. Вони є непрямими, але їх теж варто враховувати в боротьбі за ідеальну шкіру.

Головна проблема широких пор - потрапляння в них бруду, внаслідок чого вони перетворюються на чорні цятки, запалення і вугри.

Як зробити пори не помітними

Фахівець назвала кілька порад щодо того, як зробити пори менш помітними:

якісне очищення шкіри - "маст хев". Якщо носите макіяж, то ввечері варто виконати двоетапне очищення: спочатку демакіяж за допомогою міцелярної води або гідрофільної олії, потім - очищувальний гель чи пінка

додай у догляд косметику з себорегулювальними компонентами, як-от саліциловою кислотою, ретинолом, цинком

обовʼязково зволожуй шкіру. На зневодненій шкірі рельєф стає більш помітним. Один раз на тиждень можна робити легкий хімічний пілінг або використовувати ензимну пудру для відлущення ороговілих клітин

"А взагалі, мати пори - це нормально. І на деяких ділянках шкіри вони більш виражені (ніс, підборіддя, лоб), на інших - менше (щоки, шия, тулуб). Піклуйся про себе та свою шкіру - прислухайся до її потреб, а не до гучної реклами чи трендів", - йдеться у повідомленні.