Чи справді можна "звузити" пори за допомогою косметики: всі думають неправильно

Розширені пори - поширена косметична проблема. Багато хто вважає, що "звузити" їх можна за допомогою косметичних засобів. Однак, це не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-спільноту "Бережи себе".
Дерматолог Світлана Кочергінова розповіла, що пори на шкірі "не вміють" звужуватись, адже не мають всередині м'язів.
Отож, пори неможливо звузити, попри всі ті запевнення, що виникають з реклами. Проте за допомогою косметики можна зменшити кількість шкірного сала, яке накопичується, власне, в порах.
В результаті цього вони стають менш помітними. Рельєф шкіри при цьому залишається незмінним.
Шкіра на обличчі видає все: на ній одразу видно недосипання, погане харчування або нестачу догляду. Широкі пори з’являються з кількох причин:
На секрецію впливають також інші фактори, наприклад, неправильне харчування. Вони є непрямими, але їх теж варто враховувати в боротьбі за ідеальну шкіру.
Головна проблема широких пор - потрапляння в них бруду, внаслідок чого вони перетворюються на чорні цятки, запалення і вугри.
Фахівець назвала кілька порад щодо того, як зробити пори менш помітними:
"А взагалі, мати пори - це нормально. І на деяких ділянках шкіри вони більш виражені (ніс, підборіддя, лоб), на інших - менше (щоки, шия, тулуб). Піклуйся про себе та свою шкіру - прислухайся до її потреб, а не до гучної реклами чи трендів", - йдеться у повідомленні.
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