Действительно ли можно "сузить" поры с помощью косметики: все думают неправильно

Действительно ли поры "сужаются"

Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что поры на коже "не умеют" сужаться, ведь у них нет внутри мышц.

Итак, поры невозможно сузить, несмотря на все заверения, возникающие из рекламы. Однако с помощью косметики можно уменьшить количество кожного сала, которое накапливается собственно в порах.

В результате они становятся менее заметными. Рельеф кожи при этом остается неизменным.

Причины расширенных пор на лице

Кожа на лице выдает все: на ней сразу видно недосыпание, плохое питание или недостаток ухода. Широкие поры появляются по нескольким причинам:

особенности кожи - жирный тип склонен к обильной секреции, вследствие чего поры расширяются

генетика - склонность передается по наследственности

нарушение гормонального фона - именно из-за гормонального дисбаланса от расширенных пор страдают подростки

косметика плохого качества, провоцирующая чрезмерную секрецию кожного сала

На секрецию влияют и другие факторы, например неправильное питание. Они косвенны, но их тоже следует учитывать в борьбе за идеальную кожу.

Главная проблема широких пор - попадание в них грязи, вследствие чего они превращаются в черные пятнышки, воспаления и угри.

Как сделать поры не заметными

Специалист назвала несколько советов по поводу того, как сделать поры менее заметными:

качественное очищение кожи - "маст хев". Если носите макияж, то вечером следует выполнить двухэтапную очистку: сначала демакияж с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла, затем - очищающий гель или пенка

добавь в уход косметику с себорегулирующими компонентами, например салициловой кислотой, ретинолом, цинком

обязательно увлажняй кожу. На обезвоженной коже рельеф становится заметнее. Один раз в неделю можно делать легкий химический пилинг или использовать энзимную пудру для отшелушивания ороговевших клеток

"А вообще, иметь поры - это нормально. И на некоторых участках кожи они более выражены (нос, подбородок, лоб), на других - меньше (щеки, шея, туловище). Заботься о себе и своей коже - прислушивайся к ее потребностям, а не к громкой рекламе или трендам", - говорится в сообщении.