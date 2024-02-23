Действительно ли можно "сузить" поры с помощью косметики: все думают неправильно

Расширенные поры - распространенная косметическая проблема. Многие считают, что "сузить" их можно с помощью косметических средств. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-сообщество "Бережи себе".
Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что поры на коже "не умеют" сужаться, ведь у них нет внутри мышц.
Итак, поры невозможно сузить, несмотря на все заверения, возникающие из рекламы. Однако с помощью косметики можно уменьшить количество кожного сала, которое накапливается собственно в порах.
В результате они становятся менее заметными. Рельеф кожи при этом остается неизменным.
Кожа на лице выдает все: на ней сразу видно недосыпание, плохое питание или недостаток ухода. Широкие поры появляются по нескольким причинам:
На секрецию влияют и другие факторы, например неправильное питание. Они косвенны, но их тоже следует учитывать в борьбе за идеальную кожу.
Главная проблема широких пор - попадание в них грязи, вследствие чего они превращаются в черные пятнышки, воспаления и угри.
Специалист назвала несколько советов по поводу того, как сделать поры менее заметными:
"А вообще, иметь поры - это нормально. И на некоторых участках кожи они более выражены (нос, подбородок, лоб), на других - меньше (щеки, шея, туловище). Заботься о себе и своей коже - прислушивайся к ее потребностям, а не к громкой рекламе или трендам", - говорится в сообщении.
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