Чи справді можна заморожувати квашену капусту: точна відповідь

Чи можна заморожувати квашену капусту

Технічно ви можете заморозити квашену капусту, але є причини уникати глибокого заморожування, якщо це можливо.

Найважливіше те, що заморожування може знищити живі бактерії та дріжджі, які утворюються у квашеній капусті (відомі також як пробіотики). Це може зробити квашену капусту менш корисною для здоров’я кишківника та імунітету.

До того ж це може вплинути на її текстуру та смак.

Як безпечно заморозити квашену капусту

Якщо ви вирішили заморозити капусту, то покладіть її в пакет і максимально випустіть повітря. Так її можна зберігати до одного місяця.

Використайте заморожену квашену капусту якнайшвидше, це допоможе знизити ризик втрати смаку й текстури під час заморожування.

Заморозити капусту можна одразу після приготування. Треба розкласти її по герметичних пакетах або контейнерах.

Розморожувати капусту потрібно правильно. Зокрема, дістаньте порцію капусти за 6-8 годин і перекладіть у холодильник. Перші 3-4 години після розморожування капуста зберігає хрускіт, а потім може стати м’якою.

Користь квашеної капусти

Користь квашеної капусти для печінки в першу чергу в тому, що вона підтримує водно-сольовий баланс в організмі на рівні, що зменшує згубну дію алкоголю. Вітамін С, на який багатий цей овоч, та корисні для роботи травної системи бактерії рятують організм від інтоксикації шкідливими речовинами.

Також вона сприяє засвоєнню заліза. Бактерії, що містяться у квашеній капусті та інших ферментованих овочах, покращують засвоєння заліза, збільшуючи його біодоступність.

Окрім того, вітамін С, якого багато у квашеній капусті, бере участь у виробленні лейкоцитів, стимулює регенерацію клітин та утворення колагену, необхідного для пружності шкіри та багатьох інших тканин.