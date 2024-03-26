Действительно ли можно замораживать квашеную капусту: точный ответ

Можно ли замораживать квашеную капусту

Технически вы можете заморозить квашеную капусту, но есть причины избегать глубокой заморозки, если это возможно.

Самое важное, что замораживание может уничтожить живые бактерии и дрожжи, которые образуются в квашеной капусте (известные также как пробиотики). Это может сделать квашеную капусту менее полезной для здоровья кишечника и иммунитета.

К тому же это может повлиять на ее текстуру и вкус.

Как безопасно заморозить квашеную капусту

Если вы решили заморозить капусту, положите ее в пакет и максимально выпустите воздух. Так его можно хранить до одного месяца.

Используйте как можно скорее замороженную квашеную капусту, это поможет снизить риск потери вкуса и текстуры во время замораживания.

Заморозить капусту можно сразу же после приготовления. Надо разложить ее по герметичным пакетам или контейнерам.

Размораживать капусту нужно правильно. В частности, достаньте порцию капусты за 6-8 часов и переложите в холодильник. Первые 3-4 часа после размораживания капуста сохраняет хруст, затем может стать мягкой.

Польза квашеной капусты

Польза квашеной капусты для печени в первую очередь в том, что она поддерживает водно-солевой баланс в организме на уровне, что уменьшает губительное действие алкоголя. Витамин С, которым богат этот овощ, и полезные для работы пищеварительной системы бактерии спасают организм от интоксикации вредными веществами.

Также она способствует усвоению железа. Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте и других ферментированных овощах, улучшают усвоение железа, увеличивая его биодоступность.

Кроме того, витамин С, которого много в квашеной капусте, участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и образование коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей.