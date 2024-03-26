Действительно ли можно замораживать квашеную капусту: точный ответ

Готовить квашеную капусту можно круглый год. Если ее нужно сохранить как можно дольше, то можно заморозить. К тому же польза и вкус капусты остается неизменным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Технически вы можете заморозить квашеную капусту, но есть причины избегать глубокой заморозки, если это возможно.
Самое важное, что замораживание может уничтожить живые бактерии и дрожжи, которые образуются в квашеной капусте (известные также как пробиотики). Это может сделать квашеную капусту менее полезной для здоровья кишечника и иммунитета.
К тому же это может повлиять на ее текстуру и вкус.
Если вы решили заморозить капусту, положите ее в пакет и максимально выпустите воздух. Так его можно хранить до одного месяца.
Используйте как можно скорее замороженную квашеную капусту, это поможет снизить риск потери вкуса и текстуры во время замораживания.
Заморозить капусту можно сразу же после приготовления. Надо разложить ее по герметичным пакетам или контейнерам.
Размораживать капусту нужно правильно. В частности, достаньте порцию капусты за 6-8 часов и переложите в холодильник. Первые 3-4 часа после размораживания капуста сохраняет хруст, затем может стать мягкой.
Польза квашеной капусты для печени в первую очередь в том, что она поддерживает водно-солевой баланс в организме на уровне, что уменьшает губительное действие алкоголя. Витамин С, которым богат этот овощ, и полезные для работы пищеварительной системы бактерии спасают организм от интоксикации вредными веществами.
Также она способствует усвоению железа. Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте и других ферментированных овощах, улучшают усвоение железа, увеличивая его биодоступность.
Кроме того, витамин С, которого много в квашеной капусте, участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и образование коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей.
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