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Чи справді контрастний душ покращує здоров'я та кому його приймати заборонено

Як правильно приймати контрастний душ (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Контрастний душ зміцнює імунітет, підтягує шкіру, знімає стрес, розслабляє м’язи та покращує кровообіг. Однак, таку процедуру можна робити не всім.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Аліна Завгородня в Instagram.

Контрастний душ повинен стати ранковим та вечірнім ритуалом майже кожного з нас. Він добре розбудить тіло зрання і зарядить енергією на цілий день.

Зміна температур у душі дає гарний вплив на тонус судин, вони починають гнати кров і лімфу, запускаючи всі процеси організму - від імунітету до роботи мозку, омолодження шкіри та до роботи надниркових залоз.

Як правильно приймати

Потрібно включати теплу воду та чередувати її з холодною кожні пів хвилини. Експерт радить починати з помірної, комфортної для організму різниці температур.

Необов'язково включати крижану воду першого ж дня. Перемикайте воду 5 і більше разів, закінчуючи ранковий душ гарячою водою.

"Так судини розширяться, а поки ви витираєтесь махровим рушником і одягаєтесь, рефлектори стиснуться, давши старт активному дню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо цю процедуру ввести за звичку, то помітний результат можна спостерігати вже через декілька тижнів.

Окрім того, найкращий контраст можна відчути у лазні з басейном.

Кому не можна приймати

Нутриціолог каже, що контрастний душ також може і нашкодити. Процедуру не варто проводити при:

  • гострому тромбофлебіті;
  • захворюваннях серцево-судинної системи і крові;
  • злоякісних пухлинах;
  • гіпертонії;
  • порушеннях мозкового кровообігу;
  • спазмах судин;
  • запальних захворюваннях (цистит, ангіна, ГРВІ);
  • менструації;
  • загостреннях будь-яких хвороб.

Раніше ми повідомляли, як ефективно почистити душову лійку від нальоту.

Також ми писали, чи дійсно холодний душ корисний для здоров'я.

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