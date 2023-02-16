Действительно ли контрастный душ улучшает здоровье и кому его принимать запрещено

Контрастный душ должен стать утренним и вечерним ритуалом почти каждого из нас. Он хорошо разбудит тело с утра и зарядит энергией на целый день.

Изменение температур в душе дает хорошее влияние на тонус сосудов, они начинают гнать кровь и лимфу, запуская все процессы организма - от иммунитета до работы мозга, омоложения кожи и до работы надпочечников.

Как правильно принимать

Нужно включать теплую воду и чередовать ее с холодной каждые пол минуты. Эксперт советует начинать с умеренной, комфортной для организма разницы температур.

Необязательно включать ледяную воду в первый день. Переключайте воду 5 и больше раз, заканчивая утренний душ горячей водой.

"Так сосуды расширятся, а пока вы вытираетесь махровым полотенцем и одеваетесь, рефлекторы сожмутся, дав старт активному дню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если эту процедуру ввести за привычку, то заметный результат можно наблюдать уже через несколько недель.

Кроме того, самый лучший контраст можно почувствовать в бане с бассейном.

Кому нельзя принимать

Нутрициолог говорит, что контрастный душ тоже может и навредить. Процедуру не следует проводить при: