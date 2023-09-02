Чи справді кава допомагає при низькому тиску: вся правда

Кава - натуральний енергетик зі збуджувальною дією на організм. Багато хто п'є такий напій при пониженому артеріальному тиску. Однак, варто знати, чи справді напій може підвищувати тиск.
Про це повідомила фармацевт Анна Тарасенко в TikTok.
Експерт каже, що у людей, які п'ють каву дуже рідко, напій може викликати незначне підвищення тиску. А от регулярне вживання вже не призводить до підвищення тиску.
Звичайно, в самому механізмі дії кофеїну закладено збудливий вплив на нервову систему організму, підвищення рівня дофаміну та адреналіну. Практично відразу ж після випитої чашки кави ми відчуваємо приплив сил і бадьорості, що обумовлюється поліпшенням кровообігу, розширенням судин і тимчасовим збільшенням тиску.
Однак такий ефект триває недовго, а у людей, які регулярно і багато вживають каву, він може бути і зовсім майже непомітним.
Крім старіння, існують деякі стани, які можуть викликати зниження тиску, в тому числі хвороба Паркінсона, діабет, хвороба Лайма та дефіцит вітаміну B12.
Деякі антидепресанти, ліки проти високого артеріального тиску, бета-блокатори, діуретики, а також седативні й знеболюючі засоби також можуть бути причиною зниження тиску.
Також на тиск впливають температурні перепади, особливо коли стає тепліше +25 С, або нижче -25 С.
Основні симптоми зниженого тиску:
В артеріальному тиску виділяють два показники:
Часто люди, які вперше зіткнулися з підвищеним або зниженим тиском, не знають, який тиск має бути в нормі.
Рівні нормального артеріального тиску:
Раніше ми повідомляли, як насправді кава впливає на процес схуднення.
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