Чи справді кава допомагає при низькому тиску: вся правда

Чи може кава підвищити тиск

Експерт каже, що у людей, які п'ють каву дуже рідко, напій може викликати незначне підвищення тиску. А от регулярне вживання вже не призводить до підвищення тиску.

Звичайно, в самому механізмі дії кофеїну закладено збудливий вплив на нервову систему організму, підвищення рівня дофаміну та адреналіну. Практично відразу ж після випитої чашки кави ми відчуваємо приплив сил і бадьорості, що обумовлюється поліпшенням кровообігу, розширенням судин і тимчасовим збільшенням тиску.

Однак такий ефект триває недовго, а у людей, які регулярно і багато вживають каву, він може бути і зовсім майже непомітним.

Чому падає тиск

Крім старіння, існують деякі стани, які можуть викликати зниження тиску, в тому числі хвороба Паркінсона, діабет, хвороба Лайма та дефіцит вітаміну B12.

Деякі антидепресанти, ліки проти високого артеріального тиску, бета-блокатори, діуретики, а також седативні й знеболюючі засоби також можуть бути причиною зниження тиску.

Також на тиск впливають температурні перепади, особливо коли стає тепліше +25 С, або нижче -25 С.

Основні симптоми зниженого тиску:

слабкість

головний біль

задишка

втрата свідомості

суглобові болі

занепад сил

зниження працездатності

погіршення пам'яті

сонливість

Показники артеріального тиску

В артеріальному тиску виділяють два показники:

систолічний тиск (верхній) - показує силу впливу на стінки артерій під час викиду крові серцем

діастолічний тиск (нижній) - відображає опір периферичних судин.

Часто люди, які вперше зіткнулися з підвищеним або зниженим тиском, не знають, який тиск має бути в нормі.

Рівні нормального артеріального тиску: