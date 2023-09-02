Действительно ли кофе помогает при низком давлении: вся правда

Кофе - натуральный энергетик с возбуждающим действием на организм. Многие пьют такой напиток при пониженном артериальном давлении. Однако стоит знать, действительно ли напиток может повышать давление.
Об этом сообщила фармацевт Анна Тарасенко в TikTok.
Эксперт говорит, что у людей, пьющих кофе очень редко, напиток может вызвать незначительное повышение давления. А вот регулярное употребление уже не приводит к повышению давления.
Конечно, в самом механизме действия кофеина заложено возбуждающее влияние на нервную систему организма, повышение уровня дофамина и адреналина. Практически сразу же после выпитой чашки кофе мы чувствуем прилив сил и бодрости, что обуславливается улучшением кровообращения, расширением сосудов и временным увеличением давления.
Однако такой эффект длится недолго, а у людей, которые регулярно и много употребляют кофе, он может быть и совсем почти незаметным.
Кроме старения, существуют некоторые состояния, которые могут вызвать снижение давления, включая болезнь Паркинсона, диабет, болезнь Лайма и дефицит витамина B12.
Некоторые антидепрессанты, лекарства против высокого артериального давления, бета-блокаторы, диуретики, а также седативные и обезболивающие средства также могут быть причиной снижения давления.
Также на давление влияют температурные перепады, особенно когда становится теплее +25 С или ниже -25 С.
Основные симптомы пониженного давления:
В артериального давления выделяют два показателя:
Часто люди, впервые столкнувшиеся с повышенным или пониженным давлением, не знают, какое давление должно быть в норме.
Уровни нормального артериального давления:
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