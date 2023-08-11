Чи шкідливо носити шльопанці щодня, і кому їх взувати категорично не можна

Ризики носіння шльопанців щодня

Є кілька речей, які можуть статися, якщо ви постійно носите в'єтнамки:

У вас може початися біль у п'яті. Якщо ви носите шльопанці щодня, ви можете викликати або посилити біль у п'яті. Зазвичай це відбувається через те, що шльопанці мають слабку підтримку стопи.

За словами лікаря, більшість шльопанців не підтримують підошовну фасцію, тобто сполучну тканину, яка підтримує склепіння стопи та стримує удари.

За словами доктора Кора, надто часте носіння шльопанців може призвести до таких проблем з ногами:

‌Підошвенний фасціїт - запалення підошовної фасції

‌Тендініт ахіллового сухожилля:‌ хвороблива травма ахіллового сухожилля (смуга тканини, яка простягається від литкових м'язів до кістки п'яти)

Ви можете отримати молоткоподібну ногу.

Періодичне використання шльопанців не призведе до того, що прямий носок стане кривим.

"Але носіння в'єтнамок на регулярній основі протягом багатьох років може зрештою привести (при певних типах стоп) до формування молоткоподібного пальця", - каже доктор Кор.

Біль у спині

Помічаєте біль у спині щоразу, коли ви носите шльопанці? Ні, це вам не здалося.

За словами доктора Кора, носіння шльопанців зазвичай не є основною причиною болю в спині, але, безумовно, може сприяти цьому. Відсутність підтримки взуття особливо проблематична, якщо у вас гіперпронатор (тобто ваша стопа загинається всередину під час ходьби), тому що це може посилити цю аномальну біомеханіку стопи, каже медик.

Оскільки решта вашого тіла працює потужно, щоб компенсувати це, це може створити ефект доміно по вашим ногам, це зрештою може відчуватися у вашій спині.

Кому не можна носити шльопанці

Лікар Кор вважає, що більшості людей слід уникати занадто частого носіння шльопанців, але є особи, яким слід взагалі уникати їх.

До них відносяться люди з такими станами: