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Вредно ли носить шлепанцы каждый день, и кому их обувать категорически нельзя

Фото: Вредно ли носить шлепанцы каждый день (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Шлепанцы - это воплощение летней жизни. Вы даже можете носить их круглый год вместо тапочек, так как они очень удобны и "впрыгнуть" в них не составляет труда. Но вредны ли шлепанцы для ног? И опасно ли носить их все время?

Ортопед из США Алекс Кор объяснил, как эта обувь влияет на здоровье стопы, и рассказал, как выбрать хорошие летние сандалии.

Риски ношения шлепанцев каждый день

Есть несколько вещей, которые могут произойти, если вы постоянно носите вьетнамки:

У вас может начаться боль в пятке. Если вы носите шлепанцы каждый день, вы можете вызвать или усугубить боль в пятке. Обычно это происходит из-за того, что шлепанцы имеют слабую поддержку стопы.

По словам доктора,  большинство шлепанцев не поддерживают подошвенную фасцию, то есть полосу ткани в форме тетивы, которая поддерживает свод стопы и сдерживает удары.

По словам доктора Кора, слишком частое ношение шлепанцев может привести к следующим проблемам с ногами:

  • ‌Подошвенный фасциит - воспаление подошвенной фасции
  • ‌Тендинит ахиллова сухожилия:‌ болезненная травма ахиллова сухожилия (полоса ткани, которая простирается от икроножных мышц до пяточной кости)

Вы можете получить молоткообразную ногу

Периодическое использование шлепанцев не приведет к тому, что прямой носок станет кривым.

"Но ношение шлепанцев на регулярной основе в течение многих лет может в конечном итоге привести (при определенных типах стоп) к формированию молоткообразного пальца", - говорит доктор Кор.

 

Боль в спине

Замечаете боль в спине всякий раз, когда вы носите шлепанцы? Нет, вам это не показалось.

По словам доктора Кора, ношение шлепанцев обычно не является основной причиной болей в спине, но, безусловно, может способствовать этому. Отсутствие поддержки обуви особенно проблематично, если у вас гиперпронатор (то есть ваша стопа загибается внутрь при ходьбе), потому что это может усугубить эту аномальную биомеханику стопы, говорит медик.

Поскольку остальная часть вашего тела работает мощно, чтобы компенсировать это, это может создать эффект домино вверх по вашим ногам, который в конечном итоге может ощущаться в вашей спине.

Кому нельзя носить шлепанцы

Доктор Кор считает, что большинству людей следует избегать слишком частого ношения шлепанцев, но есть лица, которым следует вообще избегать их.

К ним относятся люди со следующими состояниями:

  • Сахарный диабет (с нейропатией или без нее)
  • Ревматоидный артрит
  • Проблемы с балансом
  • Люди, у которых были инсульты
     

Читайте также, как часто нужно менять домашние тапочки.

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