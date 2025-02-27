Чи щаслива Дорофєєва з Кацуріним та до чого тут "Печатка Сатани". Астролог розставила крапки над "і"

За словами експерта, Надю не можна назвати конфліктною. Але в її космограмі є конфігурація, яку в давнину називали "Печатка Сатани".

"Це аспект затьмарення свідомості та спокус. Така людина може швидко втрачати здатність радіти, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, проявляє прискіпливість", - зазначила астролог.

Як пояснила Соловйова, в житті такої людини можливі регулярні кризові ситуації. Вони відбуваються приблизно 1 раз на 7 років.

"Для жінок ця конфігурація є однією з вказівок або на шлюб за розрахунком, або на безшлюбність, або на нещасливий шлюб. А ще її Чорний Місяць знаходиться у руйнівному градусі Скорпіону, що також може вказувати на руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, руйнацію здоров'я, різноманітні катастрофи, ризики та втрати", - вважає експерт.

Але вона зазначила, що вплив такого положення залежить від вміння людини гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від хисту користуватися життєвими уроками. Якщо особа високорозвинена, то вона може перетворити цей вплив на вміння маніпулювати іншими.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Скоріш за все, в Наді є здатність магнетично впливати на людей на психологічному рівні. І вона цим залюбки користується. Водночас в співачки присутні дві "Печатки щастя". Ці конфігурації значно пом’якшують дію "Печатки Сатани", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей. Крім того, це слугує вказівкою на матеріальний добробут", - наголосила Соловйова.

Така ж "Печатка Сатани", додала астролог, присутня в космограмі Кацуріна. Але в нього немає ніяких пом'якшувальних чинників.Тому він відчуває дію "печатки" більш гостро.

"Міша сам по собі також неконфліктна людина. А у взаєминах з Надєю між ними низький рівень конфліктності, некритичний, без питань, які не можна було б вирішити. Ба більше: їх поєднують спільний світогляд, життєві принципи, цілі та погляди на майбутнє", - розповіла астролог.

"В них дуже пристрасні стосунки на сексуальному рівні. Вони обидва здатні в цих взаєминах розкрити себе за своїм гендером: вона - як жінка, він - як чоловік. Крім того, Надя виступає "енергетичним донором" для свого чоловіка, даючи йому дві "Печатки щастя", - додала вона.

І тому, вважає астролог, поруч з Дорофєєвою Кацурін відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує шанс для розширення соціальних можливостей.

"З точки зору матеріальних зисків або збитків, цей шлюб індиферентний: вони обидва нічого не втрачають, але й не набувають ніяких серйозних статків від цих відносин", - резюмувала Соловйова.

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