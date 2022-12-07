Чи приводить їжа всухом'ятку до гастриту? Експерт розставив усі крапки над "і"

Дуже часто можна почути твердження, що їжа всухом'ятку призводить до гастриту. Чи це так насправді?

Чи можна харчуючись сухою їжею заробити собі гастрит, розповів тренер та експерт із харчування Віктор Мандзяк.

Чому бутерброд не шкідливий?

Експерт вважає, що немає нічого поганого у бутерброді з овочами.

"До прикладу, окраєць Бородинського хліба, намазаний Філадельфією, покритий плистерком запеченого м'яса і прикрашений слайсами помідора. Ми можемо канапку й надалі обзивати сухом'яткою, але від того наша канапка не втратить в корисності ні грама.Чи дуже суха ця канапка? Не сухіша, ніж сума сухості всіх інгредієнтів. Всі інгредієнти нашої канапки містять воду", - пояснив Віктор.

Мандзяк зазначає, що до їди в роті виділяється слина, а це практично вода.

"Ти жуватимеш і перетворюватимеш сухом'ятку на... мокром'ятку", - іронізує експерт.

У шлунку їжа розчиниться у шлунковому соку, він перетворить її на субстанцію. Це потрібно для проходження травних процесів у цьому відділі ШКТ.

Відповідно Мандзяк робить висновок, що вживання сухої їжі не призведе до гастриту, це скоріше міф.

Нагадаємо, що гастрит - це запалення слизової оболонки шлунка, що призводить до порушення його функції, особливо секреторної. За наявності у людини гастриту, їжа, що надходить, погано переробляється, що призводить до порушення всмоктування корисних речовин для організму людини.

Основні симптоми гастриту шлунка: