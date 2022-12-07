Приводит ли еда всухомятку к гастриту? Эксперт расставил все точки над "і"
Очень часто можно услышать утверждение, что еда всухомятку приводит к гастриту. Так ли это на самом деле?
Можно ли питаясь сухой пищей заработать себе гастрит, рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.
Почему бутерброд не вреден?
Эксперт считает, что нет ничего плохого в бутерброде с овощами.
"К примеру, горбушка бородинского хлеба, намазанная Филадельфией, покрыта покрытая запеченным мясом и украшена слайсами помидора. Мы можем бутерброд и дальше обзывать сухомяткой, но от того он не потеряет в полезности ни грамма. Очень сухой этот диванчик? Не более сухая, чем сумма сухости всех ингредиентов. Все ингредиенты нашего бутерброда содержат воду", - объяснил Виктор.
Мандзяк отмечает, что до принятия пищи во рту выделяется слюна, а это практически вода.
"Ты будешь жевать и превращать сухомятку в... мокромятку", - иронизирует эксперт.
В желудке еда растворится в желудочном соке, он превратит ее в субстанцию. Это нужно для прохождения пищеварительных процессов в этом отделе ЖКТ.
Соответственно Мандзяк делает вывод, что употребление сухой еды не приведет человека к гастриту, это скорее миф.
Напомним, что гастрит – это воспаление слизистого оболочки желудка, приводящее к нарушению его функции, в особенности секреторной. При наличии у человека гастрита, поступающая пища плохо перерабатывается, что приводит к нарушению всасываемости полезных веществ для организма человека.
Основные симптомы гастрита желудка:
- изжога,
- рвота,
- отрыжка,
- частое выделение газов,
- вздутие живота,
- головная боль,
- частое сердцебиение,
- головокружение,
- повышенное слюноотделение или сильная жажда.
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