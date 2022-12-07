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Приводит ли еда всухомятку к гастриту? Эксперт расставил все точки над "і"

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Среда 07 декабря 2022 10:33
Приводит ли еда всухомятку к гастриту? Эксперт расставил все точки над "і" Фото: Гастрит не происходит из-за еды всухомятку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто можно услышать утверждение, что еда всухомятку приводит к гастриту. Так ли это на самом деле?

Можно ли питаясь сухой пищей заработать себе гастрит, рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Почему бутерброд не вреден?

Эксперт считает, что нет ничего плохого в бутерброде с овощами.

"К примеру, горбушка бородинского хлеба, намазанная Филадельфией, покрыта покрытая запеченным мясом и украшена слайсами помидора. Мы можем бутерброд и дальше обзывать сухомяткой, но от того он не потеряет в полезности ни грамма. Очень сухой этот диванчик? Не более сухая, чем сумма сухости всех ингредиентов. Все ингредиенты нашего бутерброда содержат воду", - объяснил Виктор.

Мандзяк отмечает, что до принятия пищи во рту выделяется слюна, а это практически вода.

"Ты будешь жевать и превращать сухомятку в... мокромятку", - иронизирует эксперт.

В желудке еда растворится в желудочном соке, он превратит ее в субстанцию. Это нужно для прохождения пищеварительных процессов в этом отделе ЖКТ.

Соответственно Мандзяк делает вывод, что употребление сухой еды не приведет человека к гастриту, это скорее миф.

Напомним, что гастрит – это воспаление слизистого оболочки желудка, приводящее к нарушению его функции, в особенности секреторной. При наличии у человека гастрита, поступающая пища плохо перерабатывается, что приводит к нарушению всасываемости полезных веществ для организма человека.

Основные симптомы гастрита желудка:

  • изжога,
  • рвота,
  • отрыжка,
  • частое выделение газов,
  • вздутие живота,
  • головная боль,
  • частое сердцебиение,
  • головокружение,
  • повышенное слюноотделение или сильная жажда.

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