Чи правильно ви обрали дитячий садочок для свого малюка: 7 порад від експерта

Коли приходить час обирати садочок для дитини, перед батьками постає безліч питань. У багатьох українських батьків залишились неприємні спогади про садочок. На щастя, часи змінились і знайти хороший заклад для своєї дитини сьогодні можна без особливих проблем.

Відповіді на які питання потрібно знайти під час пошуків дошкільного закладу, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) експертка та співвласниця мережі дитячих садочків HELLO KIDS Юлія Кичила .

Організація ЮНІСЕФ переймається питанням дитячих садочків і навіть розробила чек-лист критеріїв вибору садка.

Експерти із захисту прав та інтересів дітей радять звернути увагу на внутрішнє та зовнішнє середовище закладу, безпеку, харчування, гігієну, взаємодію між дітьми та вихователями…

Тож щоб зробити найкращий вибір, батькам варто скористатись чек-листом із семи важливих критеріїв для хорошого садочка.

Безпека

Зазвичай батьки намагаються обрати для дитини територіально найближчий від дому садочок. Втім, це може бути єдиною перевагою закладу.

Краще коли є вибір, тому майте на прикметі 2-3 садочки. Прогуляйтесь навколо садочків, які вас зацікавили, коли там грають діти. Вловіть атмосферу, яка панує на майданчику.

"Ідеальний варіант, якщо заклад має закриту територію. Тоді дитина буде у повній безпеці. Дивіться чи встановлені камери спостереження, за допомогою яких ведеться нагляд за процесами та роботою вихователів. Батьки можуть звернутися до адміністратора садочка з проханням надати доступ до відео з камер, коли є на те потреба. Безпека - це також розумна організація простору. Зверніть увагу на стан ігрових майданчиків та кімнат", - радить Юлія Кичила.

Харчування

Подбайте, щоб у дитини було повноцінне харчування. Не соромтесь ставити запитання щодо меню садочка. Цікавтесь, чи дають дітям свіжі фрукти: в деяких садочках постачання фруктів на стіл малюків - обов’язок батьківського колективу.

Якщо у вашої дитини є алергія на харчові продукти, або ж вона не вживає цукор - запитайте, чи врахують цей момент.

"Аби дитина не поверталась додому голодною, їжа має бути простою, зрозумілою для малюка та, звісно, смачною", - каже експертка.

Кваліфікований персонал

Складіть особисту думку про персонал садочка. Під час екскурсії зверніть увагу наскільки люб'язно з вами спілкуються, чи охоче відповідають на питання.

Познайомтесь з вихователем, щоб зрозуміти чи викликає ця людина у вас симпатію. Погугліть відгуки про садочок в інтернеті. Звісно, вам зустрінеться й негатив, але як показує практика, якщо більшість відгуків позитивні - все добре.

"Працівники садочка мають бути спеціалістами з педагогічною освітою. Але найголовніше, щоб вони мали досвід та любили дітей. Раджу поцікавитись, яку зарплатню отримують вихователі. Маленька зарплатня негативно позначиться на мотивації та настроях персоналу. Якщо незручно запитувати про гроші - погугліть зарплату вихователя вашого садочка на сайтах з вакансіями", - радить Юлія.

Експертка та співвласниця мережі дитячих садочків HELLO KIDS Юлія Кичила

Медична сестра

Незалежно від того державний садочок чи приватний, у ньому обов'язково має бути кваліфікована медсестра. В її обов’язки входить щоденний огляд дітей, затвердження меню, надання першої медичної допомоги.

"Батьків хвилює той факт, що діти в садочку постійно хворіють, тому шукайте заклад з досвідченим медичним працівником, який може виявити хворобу і повідомити про це. Контроль температури повітря та вологи у садочку - теж завдання медичного працівника. Кімнати у садочку мають постійно кварцюватись та провітрюватись. Іграшки щотижня оброблятися парою та безпечними мийними засобами", - наголошує співвласниця дитячих садочків.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

Варто поцікавитись як фінансується державний дошкільний заклад. Можливо вам доведеться додатково здавати кошти на питну воду, фрукти, серветки, розхідні матеріали для навчання (папір, олівці, пластилін).

У приватному садочку уважно прочитайте ту частину договору де чітко прописані ваші фінансові зобов’язання. Важливою є і матеріально-технічна база садочка.

"На оглядовій екскурсії попросіть показати вам методичний кабінет. Ви відразу зрозумієте за якими методиками займаються з дітьми. Якщо працюють лише по державній програмі - це дуже сумно, оскільки ці методички не змінювались кілька десятків років. В них немає нічого нового та відсутній креативний підхід", - пояснює Юлія.

Наповнюваність груп

Одне з питань, яке потрібно поставити адміністрації садочка стосується наповненості груп. Пам’ятайте: чим менше дітей у групі - тим більше уваги отримають ваші син чи донька.

У Законі України "Про дошкільну освіту" рекомендована така наповненість груп - до 10 дітей віком до 1 року, до 15 дітей віком 1-3 років та до 20 дітей у групі віком 3-7 років.

Юлія Кичила зауважила з власного досвіду, що в її садочках практикують мінігрупи, бо прагнуть, щоб вони складалися з 12 дітей незалежно від віку. На такі групи є по два дорослих, а у наймолодших групах - по три.

"Тож, якщо ви хочете отримати якісний виховний процес зверніть увагу та кількість дітей у групах", - радить освітянка.

Графік роботи

Аби відвідування дитиною садочка не створювало проблем, подбайте, щоб графік роботи дитячого закладу ідеально вписувався у режим вашого життя.

З'ясуйте, на котру годину потрібно приводити малюка у садочок. Чи можна запізнюватись та о котрій потрібно забирати малюка.

"Прямо запитайте, чи можете ви забирати дитину, наприклад, о сьомій вечора. Річ у тім, що в деяких державних садочках вихователі просять батьків забрати дитину раніше ніж передбачено графіком роботи закладу. Тож запитуйте про все важливе, щоб уникнути неприємних сюрпризів", - каже Юлія Кичила.