Правильно ли вы выбрали детский сад для своего малыша: 7 советов от эксперта

Когда приходит время выбирать садик для ребенка, перед родителями встает множество вопросов. У многих украинских родителей остались неприятные воспоминания о садике. К счастью, времена изменились и найти хорошее заведение для своего ребенка сегодня можно без особых проблем.

Ответы на какие вопросы нужно найти во время поисков дошкольного учреждения, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) эксперт и совладелица сети детских садов HELLO KIDS Юлия Кичила .

Организация ЮНИСЕФ занимается вопросами детских садов и даже разработала чек-лист критериев выбора сада.

Эксперты по защите прав и интересов детей советуют обратить внимание на внутреннюю и внешнюю среду заведения, безопасность, питание, гигиену, взаимодействие между детьми и воспитателями.

Чтобы сделать лучший выбор, родителям стоит воспользоваться чек-листом из семи важных критериев для хорошего садика.

Безопасность

Обычно родители пытаются выбрать для ребенка территориально ближайший от дома садик. Впрочем, это может быть единственным преимуществом заведения.

Лучше когда есть выбор, поэтому имейте в примете 2-3 садика. Прогуляйтесь вокруг садиков, которые вас заинтересовали, когда там играют дети. Уловите атмосферу, царящую на площадке.

"Идеальный вариант, если заведение имеет закрытую территорию. Тогда ребенок будет в полной безопасности. Смотрите установлены ли камеры наблюдения, с помощью которых ведется наблюдение за процессами и работой воспитателей. Родители могут обратиться к администратору садика с просьбой предоставить доступ к видео с камер, когда есть на то потребность. Безопасность - это также разумная организация пространства", - советует Юлия Кичила.

Питание

Позаботьтесь, чтобы у ребенка было полноценное питание. Не стесняйтесь задавать вопросы по меню садика. Интересуйтесь, дают ли детям свежие фрукты: в некоторых садах поставка фруктов на стол малышей - обязанность родительского коллектива.

Если у вашего ребенка есть аллергия на пищевые продукты, или он не употребляет сахар - спросите, учтут ли этот момент.

"Чтобы ребенок не возвращался домой голодным, еда должна быть простой, понятной для малыша и, конечно, вкусной", - говорит эксперт.

Квалифицированный персонал

Составьте личное мнение о персонале садика. Во время экскурсии обратите внимание, насколько любезно с вами общаются, охотно ли отвечают на вопросы.

Познакомьтесь с воспитателем, чтобы понять, вызывает ли этот человек у вас симпатию. Посмотрите отзывы о садике в интернете. Конечно, вам встретится и негатив, но как показывает практика, если большинство отзывов положительные - все хорошо.

"Работники садика должны быть специалистами с педагогическим образованием. Но самое главное, чтобы они имели опыт и любили детей. Советую поинтересоваться, какую зарплату получают воспитатели. Маленькая зарплата негативно скажется на мотивации и настроениях персонала. Если неудобно спрашивать о деньгах - погуглите зарплату воспитателя вашего садика на сайтах с вакансиями", - советует Юлия.

Эксперт и совладелица сети детских садов HELLO KIDS Юлия Кичила

Медицинская сестра

Независимо от того государственный или частный садик, в нем обязательно должна быть квалифицированная медсестра. В ее обязанности входит ежедневный осмотр детей, утверждение меню, оказание первой медицинской помощи.

"Родителей волнует тот факт, что дети в садике постоянно болеют, поэтому ищите заведение с опытным медицинским работником, который может обнаружить болезнь и сообщить об этом. Контроль температуры воздуха и влаги в садике - тоже задача медицинского работника. Комнаты в садике должны постоянно кварцироваться и проветриваться. Игрушки еженедельно обрабатываться паром и безопасными моющими средствами", - отмечает совладелица детских садов.

Финансовое и материально-техническое обеспечение

Следует поинтересоваться как финансируется государственное дошкольное учреждение. Возможно, вам придется дополнительно сдавать средства на питьевую воду, фрукты, салфетки, расходные материалы для обучения (бумага, карандаши, пластилин).

В частном садике внимательно прочтите ту часть договора, где четко прописаны ваши финансовые обязательства. Важна и материально-техническая база садика.

"На обзорной экскурсии попросите показать вам методический кабинет. Вы сразу поймете по каким методикам занимаются с детьми. Если работают только по государственной программе - это очень грустно, поскольку эти методички не менялись несколько десятков лет. В них нет ничего нового и отсутствует креативный подход", –- объясняет Юлия.

Наполняемость групп

Один из вопросов, который нужно задать администрации садика, касается наполненности групп. Помните: чем меньше детей в группе - тем больше внимания получат ваши сын или дочь.

В Законе Украины "О дошкольном образовании" рекомендована такая наполненность групп - до 10 детей до 1 года, до 15 детей в возрасте 1-3 лет и до 20 детей в группе в возрасте 3-7 лет.

Юлия Кичила заметила по собственному опыту, что в ее садах практикуют мини-группы, потому что стремятся, чтобы они состояли из 12 детей независимо от возраста. На такие группы есть по двое взрослых, а в младших группах - по три.

"Итак, если вы хотите получить качественный воспитательный процесс обратите внимание и количество детей в группах", - советует педагог.

График работы

Чтобы посещение ребенком садика не создавало проблем, позаботьтесь о том, чтобы график работы детского учреждения идеально вписывался в режим вашей жизни.

Выясните, на какое время нужно приводить малыша в садик. Можно ли опаздывать и во сколько нужно забирать малыша.

"Прямо спросите, можете ли вы забирать ребенка, например, в семь вечера. Дело в том, что в некоторых государственных садах воспитатели просят родителей забрать ребенка раньше предусмотренного графиком работы заведения. Поэтому спрашивайте обо всем важном, чтобы избежать неприятных сюрпризов", - говорит Юлия Кичила.