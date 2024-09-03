ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зранку підняти дитину у садок чи школу без сліз та капризів: найкращі поради батькам

Вівторок 03 вересня 2024 07:05
UA EN RU
Як зранку підняти дитину у садок чи школу без сліз та капризів: найкращі поради батькам Які способи позбавлять дитину сліз та капризів зранку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почався новий навчальний рік і діткам тепер потрібно вставати зранку не тоді, коли їм хочеться, а у чітко визначений час. Налаштуватися на новий графік буває складно і діти часто зранку капризують та навіть плачуть, бо хочуть ще трошки поспати.

Що допоможе батькам підняти дитину зранку без капризів та сліз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Встановіть чіткий режим

Це проста, але дуже дієва порада. Намагайтеся привчити дитину лягати та прокидатися в один й той самий час. Навіть у вихідні дні та канікули, бо саме стабільний графік допомагає організму адаптуватися й прокидатися зранку буде значно легше, а ввечері відхід до сну також обійдеться без капризів.

Будильник - тільки батькам

До певного часу не використовуйте будильники у дитячій кімнаті. Спочатку мають прокинутися батьки, а потім спокійно розбудити дитину. Особливо це стосується дітей, які ходять до дитячого садочку або у молодшу школу. Дзвін може стати для малюка стресом і знаком того, що вже потрібно негайно вставати. А от лагідні обійми та слова мами - викликають інші емоції.

Спокій та повільність

Закладіть на підйом дитини певний час - від 15 до 30 хвилин (це залежить від вашого малюка). Не робіть нічого різко, не підвищуйте голос, не вмикайте одразу світло, не стягуйте одіяло, не витягайте дитину одразу з ліжка.

Погладьте дитину по руці та тихенько назвіть її ім'я. Потім трошки гучніше покличте дитину. Ваші рухи мають бути ніжними, лагідними, спокійними.

Приділіть хоча б 5 хвилин зранку, щоб полежати разом, пообійматися. Поговоріть з дитиною про щось приємне, обговоріть меню на вечір, наприклад. Це знизить роздратування і подарує гарний настрій вам обом.

Ранкові ритуали

Сплануйте чітко всі ранкові ритуали, щоб дитина знала, що має робити після того, як встала з ліжка. Наприклад, ви разом йдете умиватися або разом застеляєте ліжко. Чи обираєте одяг на день.

Залучайте дитину

Ранок має асоціюватися у дитини з чимось приємним. Це може бути спільне приготування сніданку, зарядка під музику, прогулянка з собакою разом. Можна заспівати пісню або дитина може щось намалювати, поки ви готуєте сніданок. Як варіант - пишіть для дитини підтримуючи записки, які давайте прочитати зранку або готуйте маленькі дрібні сюрпризи.

Подбайте про себе

Дитина дуже чітко вловлює настрій та стан батьків, тому, якщо ви прокинулися з роздратуванням і в такому настрої пішли її будити, вона теж буде роздратованою та капризною.

Бажано зранку встигнути приділити час собі - і це не про приготування сніданку всій родині чи миття посуду. Це про то, що приносить задоволення - ранковий душ, догляд за собою, йога, чашка кави у тиші.

Будьте прикладом

Діти наслідують нашу поведінку, емоції та звички. Якщо для батьків ранок - дуже складний та не радісний час або випробування на міцність, то й дитина буде ранки сприймати так само. А ранок - це час, коли ви можете поспілкуватися, побути разом, побудувати плани на день, отримати заряд енергії. Зустрічайте новий день з позитивом.

Раніше ми писали про те, що робить дітей у Нідерландах найщасливішими у світі.

А ще розповідали про те, які три тактики допомагають виростити найуспішнішу дитину.

Під час написання матеріалу використані джерела: Наша Мама, Huffpost, Дитяча психологія, Щаслива школа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Виховання дітей Поради батькам
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом