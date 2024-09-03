Як зранку підняти дитину у садок чи школу без сліз та капризів: найкращі поради батькам

В Україні почався новий навчальний рік і діткам тепер потрібно вставати зранку не тоді, коли їм хочеться, а у чітко визначений час. Налаштуватися на новий графік буває складно і діти часто зранку капризують та навіть плачуть, бо хочуть ще трошки поспати.

Встановіть чіткий режим

Це проста, але дуже дієва порада. Намагайтеся привчити дитину лягати та прокидатися в один й той самий час. Навіть у вихідні дні та канікули, бо саме стабільний графік допомагає організму адаптуватися й прокидатися зранку буде значно легше, а ввечері відхід до сну також обійдеться без капризів.

Будильник - тільки батькам

До певного часу не використовуйте будильники у дитячій кімнаті. Спочатку мають прокинутися батьки, а потім спокійно розбудити дитину. Особливо це стосується дітей, які ходять до дитячого садочку або у молодшу школу. Дзвін може стати для малюка стресом і знаком того, що вже потрібно негайно вставати. А от лагідні обійми та слова мами - викликають інші емоції.

Спокій та повільність

Закладіть на підйом дитини певний час - від 15 до 30 хвилин (це залежить від вашого малюка). Не робіть нічого різко, не підвищуйте голос, не вмикайте одразу світло, не стягуйте одіяло, не витягайте дитину одразу з ліжка.

Погладьте дитину по руці та тихенько назвіть її ім'я. Потім трошки гучніше покличте дитину. Ваші рухи мають бути ніжними, лагідними, спокійними.

Приділіть хоча б 5 хвилин зранку, щоб полежати разом, пообійматися. Поговоріть з дитиною про щось приємне, обговоріть меню на вечір, наприклад. Це знизить роздратування і подарує гарний настрій вам обом.

Ранкові ритуали

Сплануйте чітко всі ранкові ритуали, щоб дитина знала, що має робити після того, як встала з ліжка. Наприклад, ви разом йдете умиватися або разом застеляєте ліжко. Чи обираєте одяг на день.

Залучайте дитину

Ранок має асоціюватися у дитини з чимось приємним. Це може бути спільне приготування сніданку, зарядка під музику, прогулянка з собакою разом. Можна заспівати пісню або дитина може щось намалювати, поки ви готуєте сніданок. Як варіант - пишіть для дитини підтримуючи записки, які давайте прочитати зранку або готуйте маленькі дрібні сюрпризи.

Подбайте про себе

Дитина дуже чітко вловлює настрій та стан батьків, тому, якщо ви прокинулися з роздратуванням і в такому настрої пішли її будити, вона теж буде роздратованою та капризною.

Бажано зранку встигнути приділити час собі - і це не про приготування сніданку всій родині чи миття посуду. Це про то, що приносить задоволення - ранковий душ, догляд за собою, йога, чашка кави у тиші.

Будьте прикладом

Діти наслідують нашу поведінку, емоції та звички. Якщо для батьків ранок - дуже складний та не радісний час або випробування на міцність, то й дитина буде ранки сприймати так само. А ранок - це час, коли ви можете поспілкуватися, побути разом, побудувати плани на день, отримати заряд енергії. Зустрічайте новий день з позитивом.