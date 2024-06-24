Чи правда, що засушені квіти приносять нещастя - пояснення забобону

Засушені квіти приваблюють смерть

Як більшість забобонів, ідея про те, що засушені квіти приносять невдачу, не має серйозних доказів.

Походження цього переконання пов'язане з ідеєю того, що зберігаючи щось "мертве", людина запрошує смерть у життя. Однак це переконання інтерпретується скоріше не як запрошення до будинку буквальної смерті, а як негативні емоції та почуття, пов'язані з нею.

Слід зазначити, що це переконання не набуло широкого поширення. Засушені квіти та рослини можуть викликати інші почуття в порівнянні з живими рослинами, проте це не означає, що вони обов'язково приваблюють негативну енергію або несуть смерть.

На сьогодні засушені квіти використовуються скоріше як сувеніри та щоб згадати щасливі події або час, проведений з близькими. Частіше за все їх зберігають як пам'ять, та щоб внести нотку краси та яскравості до будинку.

Фен Шуй та енергія Ці

Інше походження такого забобону пов'язане із давньою китайською практикою фен-шуй.

Вважається, що фен-шуй, що перекладається як "вітер і вода", допомагає людині гармонізуватися з невидимими силами в його оточенні, які також відомі як Ци (Ці) - енергія, що живить усі живі організми в будинку.

Існує думка, що сильна Ці приносить позитивну енергію та допомагає у досягненні цілей. Тому підтримування позитивної Ці у домашньому просторі має важливе значення для корисних змін у вашому житті.

З іншого боку, кажуть, що бідна Ці, яка міститься в засушених квітах, приносить прямо протилежне, а отже, може привабити до власників будинку нещастя.

Але з цього правила є винятки. Консультант з фен-шую Родіка Чі вважає, що ключем до використання сухих квітів в інтер'єрі є збереження їхньої позитивної енергетики. Вона передбачає, що сентиментальний зв'язок із засушеною квіткою, наприклад, якщо це подарунок від коханої людини, не буде негативно впливати на вашу Ці.

Чи правда, що засушені квіти приносять невдачу?

Проблема із забобонами в тому, що не існує фактичних доказів, які могли б підтвердити, чи справді щось приносить у ваше життя нещастя або навпаки - удачу.

У випадку із засушеними квітами також не вистачає логічного обґрунтування, адже немає жодних історичних чи сучасних свідчень, що підтверджують цю думку.

Щобільше, як ми бачимо, сухоцвіти часто використовують у декоративних цілях і вважають символом спогадів і романтики. Тому варто розглядати їх більше як елемент декору, а не джерело можливих неприємностей.