Чи правда, що заберуть квартиру, якщо її не внести в електронний реєстр: відповідь юриста

Нещодавно в Україні почали поширювати інформацію про те, що треба негайно внести свою нерухомість в електронний реєстр. Якщо цього не зробити, майно начебто у вас заберуть. Але чи дійсно це так?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро Пані в законі в Telegram .

Чи заберуть квартиру, якщо її не внести в електронний реєстр

"Стикнулася із не одним повідомленням про те, що українці, які зараз живуть за кордоном, у Facebook отримують інформацію, що начебто прийняли якийсь закон, який зобов'язує українців внести усю інформацію про нерухомість у державний реєстр речових прав, інакше будуть забирати це майно. Поспішаю розвінчати цей міф - немає такого закону", - говорить адвокат Марія Левченко.

Вона додає, що навіть, якщо ви купили квартиру у 90-х роках і не внесли у реєстр речових прав, який працює з 2012 року, то це не означає, що вам заберуть ваше майно.

"Ваше правовласності за вами і залишається", - каже юрист.

Що це за реєстр і навіщо він потрібний

"І взагалі, щоб ви розуміли, що це за реєстр - там акумулюються дані про нерухоме майно, яке приватизоване. І якщо ваше майно внесене у цей реєстр, тоді вам простіше його продати, бо не потрібно нотаріусу робити запити в БТІ. Також простіше це майно отримати в спадщину, оскільки не потрібно робити додаткові запити", - пояснює Левченко.

Адвокат наголошує, що цей реєстр спрощує будь-які процедури із майном. Особливо це зручно, якщо нерухомість залишилась на тимчасово окупованих територіях.

Як внести майно у реєстр нерухомого майна

Є два способи внесення інформації про власника до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Це можна зробити, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПи) чи нотаріуса, або самостійно внести дані через Дію.

Для внесення інформації через Дію треба: