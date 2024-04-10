Правда ли, что заберут квартиру, если ее не внести в электронный реестр: ответ юриста

Недавно в Украине стали распространяться информацию о том, что нужно немедленно внести свою недвижимость в электронный реестр. Если этого не сделать, имущество вроде бы как заберут у собственника. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram .

Заберут ли квартиру, если ее не внести в электронный реестр

"Столкнулась с не одним сообщением о том, что украинцы, которые сейчас живут за границей, в Facebook получают информацию, что якобы приняли какой-то закон, обязывающий украинцев внести всю информацию о недвижимости в государственный реестр прав, иначе будут забирать это имущество. Спешу развенчать этот миф - нет такого закона", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она добавляет, что даже если вы купили квартиру в 90-х годах и не внесли в реестр недвижимых прав, который работает с 2012 года, то это не значит, что вам заберут ваше имущество.

"Ваше право собственности за вами и остается", - говорит юрист.

Что это за реестр и зачем он нужен

"И вообще, чтобы вы понимали, что это за реестр там аккумулируются данные о недвижимом имуществе, которое приватизировано. И если ваше имущество внесено в этот реестр, тогда вам проще его продать, потому что не нужно нотариусу делать запросы в БТИ. Также проще это имущество получить по наследству, поскольку не нужно делать дополнительные запросы", - объясняет Левченко.

Адвокат отмечает, что этот реестр упрощает любые процедуры с имуществом. Особенно это удобно, если недвижимость осталась на временно оккупированных территориях.

Как внести имущество в реестр недвижимого имущества

Есть два способа внесения информации о владельце в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это можно сделать, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАПы) или нотариуса или самостоятельно внести данные через "Дію".

Для внесения информации через "Дію" нужно: