Чи правда, що паска - фалічний символ? Розвінчуємо головний міф Великодня

В інтернеті часто поширюють теорію про те, що насправді паска - це фалічний символ. Згідно із цією теорією, саме тому великодню випічку оздоблюють білою глазур'ю і поряд кладуть писанки і крашанки.

Чи правда, що паска - фалічний символ

"Ця теорія звучала ще на початку ХХ століття, але насправді вона не має підтвердження. Аргументом було те, що паска має циліндричну форму і покрита білою глазур'ю - це нагадує фалічний символ. Але форма паски колись була не такою. Це була звичайна кругла хлібина. А коли ще не було здобної дріжджової випічки, то вона була прісною і була схожою на корж чи паляницю", - каже Кривенко.

Також науковиця пояснює, що ще у ХІХ столітті паска була круглою.

"Якщо ви поглянете на старі фото з Карпат, то там вона могла бути навіть квадратною. Вже згодом спосіб приготування паски змінився. Форма стала циліндричною на початку ХХ століття, особливо коли у 20-30 роки з'явились бляшані посудини для випікання", - говорить етнолог.

Кривенко наголошує, що паска аж ніяк не має фалічного значення.

"У пасці закладена семантика родючості - вона впливає на урожай і на плодючість, але тут нема прив'язки до фалічного символу", - каже науковиця.

Вона додає, що паску також пов'язують із померлими предками.

"На Бойківщині, коли паску витягали з печі, то поливали водою і з неї йшла пара. Казали, що душі померлих предків нею харчуються. Деколи брали паску, яку першою пекли, освячували в церкві і саме її клали на могили родичів на проводи. Це був частунок для померлих", - пояснює Кривенко.