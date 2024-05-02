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Чи правда, що паска - фалічний символ? Розвінчуємо головний міф Великодня

Четвер 02 травня 2024 08:01
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Чи правда, що паска - фалічний символ? Розвінчуємо головний міф Великодня Чи дійсно паска є фалічним символом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Кривенко

В інтернеті часто поширюють теорію про те, що насправді паска - це фалічний символ. Згідно із цією теорією, саме тому великодню випічку оздоблюють білою глазур'ю і поряд кладуть писанки і крашанки.

РБК-Україна (проект Styler) розпитало кандидатку історичних наук та етнологиню Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко, чи має ця теорія якісь етнографічні докази.

Чи правда, що паска - фалічний символ

"Ця теорія звучала ще на початку ХХ століття, але насправді вона не має підтвердження. Аргументом було те, що паска має циліндричну форму і покрита білою глазур'ю - це нагадує фалічний символ. Але форма паски колись була не такою. Це була звичайна кругла хлібина. А коли ще не було здобної дріжджової випічки, то вона була прісною і була схожою на корж чи паляницю", - каже Кривенко.

Також науковиця пояснює, що ще у ХІХ столітті паска була круглою.

"Якщо ви поглянете на старі фото з Карпат, то там вона могла бути навіть квадратною. Вже згодом спосіб приготування паски змінився. Форма стала циліндричною на початку ХХ століття, особливо коли у 20-30 роки з'явились бляшані посудини для випікання", - говорить етнолог.

Кривенко наголошує, що паска аж ніяк не має фалічного значення.

"У пасці закладена семантика родючості - вона впливає на урожай і на плодючість, але тут нема прив'язки до фалічного символу", - каже науковиця.

Вона додає, що паску також пов'язують із померлими предками.

"На Бойківщині, коли паску витягали з печі, то поливали водою і з неї йшла пара. Казали, що душі померлих предків нею харчуються. Деколи брали паску, яку першою пекли, освячували в церкві і саме її клали на могили родичів на проводи. Це був частунок для померлих", - пояснює Кривенко.

Читайте також наше велике інтерв'ю з Анастасією Кривенко про великодні традиції, обряди та забобони.

Раніше ми писали про те, чим відрізнявся традиційний великодній кошик від сучасного.

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