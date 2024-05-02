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Правда ли, что паска - фаллический символ? Развенчиваем главный миф Пасхи

Четверг 02 мая 2024 08:01
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Правда ли, что паска - фаллический символ? Развенчиваем главный миф Пасхи Действительно ли паска является фаллическим символом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Кривенко

В интернете часто распространяют теорию о том, что на самом деле паска - это фаллический символ. Согласно этой теории, именно поэтому пасхальную выпечку украшают белой глазурью и рядом кладут писанки и крашанки.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило кандидата исторических наук и этнолога Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко, есть ли у этой теории какие-то этнографические доказательства.

Правда ли, что кулич - фаллический символ

"Эта теория звучала еще в начале ХХ века, но на самом деле она не имеет подтверждения. Аргументом было то, что паска имеет цилиндрическую форму и покрыта белой глазурью - это напоминает фаллический символ. Но форма паски когда-то была не другой. Это была обычная круглая хлебина. А когда еще не было сдобной дрожжевой выпечки, то она была пресной и была похожа на лепешку", - говорит Кривенко.

Также ученая объясняет, что еще в XIX веке пасха была круглой.

"Если вы посмотрите на старые фото из Карпат, то там она могла быть даже квадратной. Уже со временем способ приготовления паски изменился. Форма стала цилиндрической в начале ХХ века, особенно когда в 20-30 годы появились жестяные сосуды для выпечки", - говорит этнолог.

Кривенко отмечает, что паска отнюдь не имеет фаллического значения.

"В паске заложена семантика плодородия - она влияет на урожай и на плодовитость, но здесь нет привязки к фаллическому символу", - говорит ученая.

Она добавляет, что паску также связывают с умершими предками.

"На Бойковщине, когда паску вынимали из печи, то поливали водой и из нее шла пара. Говорили, что души умерших предков ею питаются. Иногда брали паску, которую первой пекли, освящали в церкви и именно ее клали на могилы родственников на поминальное воскресение. Это было угощение для умерших", - объясняет Кривенко.

Читайте также наше большое интервью с Анастасией Кривенко о пасхальных традициях, обрядах и предрассудках.

Раньше мы писали о том, чем отличалась традиционная пасхальная корзина от современной.

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