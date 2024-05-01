Запечене порося, калачі й мак. Яким був традиційний великодній кошик 100 років тому
Українські великодні традиції мають тисячолітню історію. Втім, за багато століть вони частково трансформувалися, зокрема змінився й вміст святкового кошика.
Про те, що в давнину освячували на Великдень, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко.
Чим відрізнявся вміст великоднього кошика
"Вміст не сильно відрізняється, але не завжди паску святили у кошику - це новіший звичай. Раніше могли нести паску у ночвах (корито - видовбані з цільного відрізка деревини - Ред.), або ж у сівалці - це такий кошик, з якого потім на полі сіяли зерно. Іноді паска була такою великою, що доводилося розбирати отвір в печі, щоб її вийняти. Таку господар брав на плечі в скатертину і ніс до церкви. Відповідно, усі інші продукти несла господиня", - розповідає науковиця.
На Великдень освячували писанки і крашанки. Яйця - основна страва, з якої починали трапезу, оскільки це символ світотворення, початку життя, відродження і воскресіння.
"Також несли м'ясні страви - ковбаси, шинки, сало. Ще освячували запечене порося і хрін. До речі, сало потім зберігали й могли ним змащувати косу чи ніж, щоб він був гострий і добре працював. Сіль освячували. Її зберігали і коли підозрювали, що нечиста сила в хату рветься, то нею обсипали оселю, або навіть могилу обсипали чи брали сіль з собою в дорогу. Вона була дуже сильним оберегом", - говорить Кривенко.
Рештки великодніх страв не можна було викидати - їх або спалювали, або закопували в городі. Вірили, що закопані кістки порося відвернуть бурю, град і все краще ростиме на цьому полі.
"Інколи на Великдень освячували мак, який потім теж використовували, як оберіг від нечистої сили. Ним обсипали навколо стайню і корову. Казали образно до відьми: "Тоді до моєї корови підступиш, як цей мак визбираєш", - каже етнолог.
Освячення паски в Карпатах на поч. ХХ ст. (фото: facebook "Сила роду")
На Великдень випікали не тільки паску
На Великдень, крім паски, могла бути й інша випічка - сирні бабки, калачі чи мазурки. Останні робили на Волині - це такі три булочки, разом сплетені.
"Бабку і паску відрізняли. Паска пеклася із прісного тіста - вона не була здобною, до неї не давали яєць, дріжджів, цукру. Вона виглядала колись як звичайний кругленький хліб. А бабка - це вже здобна, рум'яна, бо багато яєць, цукру, могли мед давати, родзинки", - пояснює Кривенко.
У народній традиції бабку і паску пов'язують із померлими предками. На Бойківщині, коли паску витягали з печі, то поливали водою і з неї йшла пара. Казали, що душі померлих предків нею харчуються.
"Деколи брали паску, яку першою пекли, освячували в церкві і саме її клали на могили родичів на проводи. Це був частунок для померлих", - каже науковиця.
Також в давнину пасок випікали дуже багато, їх несли як гостинець, коли йшли в гості. Також її роздавали бідним, коли йшли на цвинтар. Люди вірили, що так молитву за душі померлих родичів точно почує Господь.
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