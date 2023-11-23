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Дерматолог розповіла, чи правда бородавки з‘являються від контакту з жабами

Чи впливають жаби на появу бородавок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Всі ми чули у дитинстві, що не можна торкатися жаб, оскільки можуть з’явитися бородавки. І насправді велика кількість людей і досі думає, правда це чи міф.

Про те, чи правда контакт з жабами впливає на появу бородавок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар дерматолога Наталі Ільчук для блогу про здоров’я в Instagram та на YouTube "Здорова розмова".

Чи справді контакт з жабами впливають на появу бородавок 

Кожна дитина знає від своїх батьків, що жаби - це небезпечні тварини, оскільки через них можуть з’явитися бородавки. Але правда це чи міф не знають і самі дорослі, адже вони живуть в озерах, а це не дуже чисте середовище. 

Проте дерматологи вже давно знають відповідь на це питання і розвінчують багаторічні міфи, в які деякі люди досі вірять. 

"Я зараз буду адвокат жаб. Жаби ні в чому невинні, винен вірус папіломи людини", - зазначила Наталія. 

Також дерматолог пояснила, звідки з’являються бородавки та як правильно з ними боротися. 

"Бородавки - це вірус папіломи людини, уникнути його досить складно, тому що ці бородавки виникають в якихось місцях постійної травматизації, в яких утворюються ці ворота для вірусних бородавок, руки й ноги, де є постійне навантаження і мікротравматизація", - розповідає дерматолог. 

За словами Наталі, вакцина - це дуже крута річ, проте від самих бородавок вона не рятує, вона лише діє на вірус папіломи та на онкогенні види. А самих бородавок існує близько 200-хсот видів. 

Чи впливають жаби на появу бородавок (фото: Freepik)

Як можна видаляти бородавки 

"Бородавки гарно піддаються місцевим видам лікування, азот, лазер - це теж гарний вид лікування, який підбирається індивідуально. Головне не палити їх самостійно чистотілом, бо я часто бачу всі ці рубці після самолікуванням. Хірургічно краще не втручатися, адже цей вид лікування залишає рубці, які заважають, наприклад, рукам і ногам повноцінно функціонувати", - ділиться своїм досвідом лікар-дерматолог.

 

Раніше ми розповідали про те, чим небезпечна меланома.

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