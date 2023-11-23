Дерматолог розповіла, чи правда бородавки з‘являються від контакту з жабами

Чи справді контакт з жабами впливають на появу бородавок

Кожна дитина знає від своїх батьків, що жаби - це небезпечні тварини, оскільки через них можуть з’явитися бородавки. Але правда це чи міф не знають і самі дорослі, адже вони живуть в озерах, а це не дуже чисте середовище.

Проте дерматологи вже давно знають відповідь на це питання і розвінчують багаторічні міфи, в які деякі люди досі вірять.

"Я зараз буду адвокат жаб. Жаби ні в чому невинні, винен вірус папіломи людини", - зазначила Наталія.

Також дерматолог пояснила, звідки з’являються бородавки та як правильно з ними боротися.

"Бородавки - це вірус папіломи людини, уникнути його досить складно, тому що ці бородавки виникають в якихось місцях постійної травматизації, в яких утворюються ці ворота для вірусних бородавок, руки й ноги, де є постійне навантаження і мікротравматизація", - розповідає дерматолог.

За словами Наталі, вакцина - це дуже крута річ, проте від самих бородавок вона не рятує, вона лише діє на вірус папіломи та на онкогенні види. А самих бородавок існує близько 200-хсот видів.

Чи впливають жаби на появу бородавок (фото: Freepik)

Як можна видаляти бородавки

"Бородавки гарно піддаються місцевим видам лікування, азот, лазер - це теж гарний вид лікування, який підбирається індивідуально. Головне не палити їх самостійно чистотілом, бо я часто бачу всі ці рубці після самолікуванням. Хірургічно краще не втручатися, адже цей вид лікування залишає рубці, які заважають, наприклад, рукам і ногам повноцінно функціонувати", - ділиться своїм досвідом лікар-дерматолог.