Дерматолог рассказала, правда ли бородавки появляются от контакта с жабами

Действительно ли контакт с жабами влияют на появление бородавок

Каждый ребенок знает от своих родителей, что жабы - это опасные животные, поскольку из-за них могут появиться бородавки. Но правда это миф не знают и сами взрослые, ведь они живут в озерах, а это не очень чистая среда.

Однако дерматологи уже давно знают ответ на этот вопрос и развенчивают многолетние мифы, в которые некоторые люди до сих пор верят.

"Я сейчас буду адвокат лягушек. Жабы ни в чем невиновны, виноват вирус папилломы человека", - отметила Наталья.

Также дерматолог объяснила, откуда появляются бородавки и как правильно с ними бороться.

"Бородавки - это вирус папилломы человека, избежать его достаточно сложно, потому что эти бородавки возникают в каких-то местах постоянной травматизации, в которых образуются эти ворота для вирусных бородавок, руки и ноги, где есть постоянная нагрузка и микротравматизация", - рассказывает дерматолог.

По словам Наталии, вакцина - это очень крутая вещь, однако от самих бородавок она не спасает, она только действует на вирус папилломы и онкогенные виды. А самих бородавок существует около 200-хсот видов.

Влияют лягушки на появление бородавок (фото: Freepik)

Как можно удалять бородавки

"Бородавки хорошо поддаются местным видам лечения, азот, лазер - это тоже хороший вид лечения, который подбирается индивидуально. Главное не выжигать их самостоятельно чистотелом, потому что я часто вижу все эти рубцы после самолечением. Хирургически лучше не вмешиваться, ведь этот вид лечения оставляет рубцы" , которые мешают, например, рукам и ногам полноценно функционировать", - делится своим опытом врач-дерматолог.