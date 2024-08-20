Чи працює правило 5 секунд для їжі, що впала на підлогу: вся правда та ризики для здоров'я

Правило 5 секунд - це міф

За словами експерта у сфері харчування та професора університету Клемсона Пола Доусона, коли їжа падає на підлогу, то рівень її забруднення в основному визначається брудністю підлоги, а не тривалістю контакту.

Іншими словами, їжа, яка падає на заражену мікробами підлогу, проникне мікробами, незалежно від того, як довго вона там перебуває.

Доусон навіть випробував правило п’яти секунд у лабораторії. Для цього він і його колеги забруднили плитку бактеріями сальмонели - однією з найпоширеніших причин харчових отруєнь. Далі вони кинули на поверхню білий хліб та чекали 5, 30 і 60 секунд.

Потім команда виміряла бактерії. Виявилось, що високий рівень бактерій був виявлений, незалежно від поверхні та часу контакту.

В результаті, якщо їжа впаде на поверхню, вона підхопить мікроби з цієї поверхні. Тривалість контакту не впливає на те, станеться це чи ні, і, зрештою, на ризик харчового отруєння.

Чи безпечно їсти їжу, яка впала на підлогу

Ризик для здоров’я від споживання їжі залежить від багатьох факторів. Це включає кількість і тип мікроорганізмів на поверхні, а також характеристики контакту їжі з поверхнею.

Це також залежить від загального стану здоров’я людини, яка їсть їжу. Загалом, якщо ваша імунна система в поганому стані, то ви матимете вищий ризик розвитку харчового отруєння після вживання зараженої їжі.

Як на бактерії відреагує організм, не можливо передбачити - від болю в шлунку до нудоти, блювоти й сильної інтоксикації.

Додамо, що вологі, пористі продукти особливо ефективно вбирають бактерії та забруднювачі, і тому їх дуже небезпечно їсти з підлоги.