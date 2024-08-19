Збалансовано та різноманітно: гастроентеролог назвала 5 факторів правильного харчування

Зазвичай, коли люди чують слова “здорове та збалансоване харчування", то перше, що уявляємо - це складно та дорого. Однак, це не так, варто лише ввести правильні звички.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.

Змінюйте звички поступово

Експерт радить почати з перекусу. Якщо раніше це були фрукти або тістечко, то замініть на канапку з тостом, овочами, сиром, яйцем або рибою.

Подумайте, які продукти можна додати у раціон, а не виключити

Зверніть увагу на різноманіття овочів та фруктів, додайте спеції чи трави, це надасть стравам більш вишуканого смаку.

Не їжте лише корисну їжу

Є поняття "fun food", що означає "їжа для розваги". Тобто ті продукти, які не несуть якоїсь надзвичайної користі для життя, але мають бути в раціоні для підтримки балансу та задоволення.

Це не означає, що "fun food" та корисна їжа мають бути в рівних кількостях, але точно має лишитись для неї місце.

"Не варто сприймати тістечко на святі, як "погрішність" у харчуванні і "катувати" себе за те, що скуштували шматочок", - йдеться у повідомленні.

Не ховайте крупи у далекий куток шафи

Варто обрати для круп прозорі контейнери і поставити їх спереду, а овочі зберігати в холодильнику на видному місці. Тоді набагато більше шансів зʼїсти їх до того, поки вони зіпсуються.

Обговорюйте раціон з родиною

Поцікавтесь, хто і що хотів би скуштувати нового. У пошуках натхнення, зазирніть у галерею в телефоні, де ви робили скріни смачних страв.

Одну й ту ж курячу грудку можна приготувати різними способами і кожна страва буде унікальною.

Однією з головних причин, чому люди набирають зайві кілограми і навіть страждають ожирінням, є неправильне харчування.

Збалансована дієта може сприяти зниженню ваги, оскільки вона виключає надмірне споживання рафінованих вуглеводів і обробленої їжі, а також достатнє споживання білка, щоб запобігти переїданню.

Однак людям, які хочуть досягти своїх цілей щодо схуднення, необхідно змінити свої харчові звички, дотримуватися здорової збалансованої дієти та регулярно тренуватися.