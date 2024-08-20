Работает ли правило 5 секунд для еди, что упала на пол: вся правда и риски для здоровья

Правило 5 секунд - это миф

По словам эксперта в сфере питания и профессора университета Клемсона Пола Доусона, когда еда падает на пол, уровень ее загрязнения в основном определяется грязностью пола, а не продолжительностью контакта.

Другими словами, еда, которая падает на зараженный микробами пол, проникнет микробами, независимо от того, как долго она там находится.

Доусон даже испытал правило пяти секунд в лаборатории. Для этого он и его коллеги запачкали плитку бактериями сальмонеллы - одной из самых распространенных причин пищевых отравлений. Затем они бросили на поверхность белый хлеб и ждали 5, 30 и 60 секунд.

Затем команда измерила бактерии. Оказалось, что высокий уровень бактерий был обнаружен независимо от поверхности и времени контакта.

В результате, если еда упадет на поверхность, она подхватит бактерии с этой поверхности. Продолжительность контакта не влияет на то, произойдет это или нет, и, наконец, на риск пищевого отравления.

Безопасно ли есть еду, что упала на пол

Риск для здоровья от еды зависит от многих факторов. Это включает в себя количество и тип микроорганизмов на поверхности, а также характеристики контакта пищи с поверхностью.

Это также зависит от общего состояния здоровья человека, который ест пищу. В общем, если ваша иммунная система в плохом состоянии, то у вас будет более высокий риск развития пищевого отравления после употребления зараженной пищи.

Как на бактерии отреагирует организм, невозможно предвидеть - от боли в желудке до тошноты, рвоты и сильной интоксикации.

Добавим, что влажные, ячеистые продукты особенно эффективно впитывают бактерии и загрязнители, и поэтому их очень опасно есть с пола.