Работает ли правило 5 секунд для еди, что упала на пол: вся правда и риски для здоровья

Существует "правило 5 секунд", которое свидетельствует, что микробов в первые 5 секунд не смогут перебраться с пола на еду, что упала. Однако это ложь и этому есть важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.
По словам эксперта в сфере питания и профессора университета Клемсона Пола Доусона, когда еда падает на пол, уровень ее загрязнения в основном определяется грязностью пола, а не продолжительностью контакта.
Другими словами, еда, которая падает на зараженный микробами пол, проникнет микробами, независимо от того, как долго она там находится.
Доусон даже испытал правило пяти секунд в лаборатории. Для этого он и его коллеги запачкали плитку бактериями сальмонеллы - одной из самых распространенных причин пищевых отравлений. Затем они бросили на поверхность белый хлеб и ждали 5, 30 и 60 секунд.
Затем команда измерила бактерии. Оказалось, что высокий уровень бактерий был обнаружен независимо от поверхности и времени контакта.
В результате, если еда упадет на поверхность, она подхватит бактерии с этой поверхности. Продолжительность контакта не влияет на то, произойдет это или нет, и, наконец, на риск пищевого отравления.
Риск для здоровья от еды зависит от многих факторов. Это включает в себя количество и тип микроорганизмов на поверхности, а также характеристики контакта пищи с поверхностью.
Это также зависит от общего состояния здоровья человека, который ест пищу. В общем, если ваша иммунная система в плохом состоянии, то у вас будет более высокий риск развития пищевого отравления после употребления зараженной пищи.
Как на бактерии отреагирует организм, невозможно предвидеть - от боли в желудке до тошноты, рвоты и сильной интоксикации.
Добавим, что влажные, ячеистые продукты особенно эффективно впитывают бактерии и загрязнители, и поэтому их очень опасно есть с пола.
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