Чи повинен чоловік завжди робити перший крок та залицятися? Ось, від кого має йти ініциатива

Розглянемо це питання з точки зору психології та здорових стосунків.

Стереотип чи очікування?

Традиційно вважається, що чоловік - "мисливець", а жінка - об’єкт його уваги. Це уявлення закладене в культурі, літературі, кіно.

"Проте в реальному житті багато сучасних жінок хочуть бути не "здобиччю", а рівноправним партнером. Сучасний підхід до стосунків базується на взаємності, а не на традиційних ролях", - підкреслює експерт.

Чому чоловікам часто "віддають" ініціативу?

Соціальні очікування. Суспільство продовжує підтримувати уявлення, що "справжній чоловік" має бути впевненим, рішучим і здатним зробити перший крок.

Страх відмови. Багато жінок уникають ініціативи, бо бояться здатися занадто нав’язливими.

Культурний тиск. Чоловікам з дитинства втовкмачують, що вони мають бути завойовниками, що може створювати додатковий стрес.

А що каже психологія?

"Рішення про те, хто робить перший крок, залежить від особистості кожного. У деяких людей є природна схильність до ініціативи, незалежно від статі", - пояснює коуч.

Він додав, що, крім того, важливо враховувати ще деякі фактори:

Впевненість у собі. Той, хто відчуває себе впевнено, частіше готовий проявити ініціативу.

Очікування партнера. Якщо жінка чекає першого кроку від чоловіка, це не завжди означає пасивність - можливо, вона цінує романтичну роль чоловіка у стосунках.

Взаємна симпатія. Коли люди дійсно зацікавлені одне в одному, "хто зробить перший крок" стає менш важливим.

Ініціатива жінки: плюси та мінуси

Жінки, які беруть ініціативу, іноді стикаються з нерозумінням або критикою, але це не повинно їх зупиняти.

"Проявляючи інтерес першою, вона демонструє сміливість і впевненість. Для багатьох чоловіків це стає приємним сюрпризом і навіть полегшує їм задачу", - додає експерт.

Головне - бути щирими. Неважливо, хто перший зробить крок, важливо, щоб це було щиро. Маніпуляції, ігри та надмірні очікування не допоможуть створити міцні стосунки.

"Якщо вам хтось подобається - скажіть про це. Замість того, щоб чекати, краще проявити інтерес і побачити, як людина реагує. Чоловік не зобов'язаний завжди робити перший крок. Це питання не "правильного" чи "неправильного" вибору, а того, як людина відчуває себе комфортно", - пояснює Віталій Курсік.

Головне у стосунках, за словами коуча, взаємність, повага і готовність до відкритого спілкування. Тож не бійтеся проявляти ініціативу, незалежно від того, чоловік ви чи жінка.