Нужно ли смывать пасту после чистки зубов: стоматолог удивила ответом

С детства все привыкли, что после чистки зубов рот нужно обязательно прополоскать водой, чтобы смыть пасту. Как оказалось, это делать нельзя, ведь можно только навредить зубам.

Об этом пишет стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram .

По словам врача, когда человек после чистки зубов ополаскивает рот водой, то тем самым смывает полезный и защитный слой из фторидов, который оставила зубная паста.

В частности, чтобы профилактическое действие фтора в пасте подействовала, нужно, чтобы оно на зубах было более длительное время.

"А учитывая, что люди в среднем чистят зубы 45-50 секунд, а не нужных - 2-3 мин, и сразу же смывают пасту, этого недостаточно для профилактики и защиты зубов", - говорится в сообщении.

Поэтому не нужно сразу полоскать рот водой. Также необходимо, чтобы паста не содержала лаурилсульфат натрия (SLS) и парабены, ведь они вызывают раздражение, жжение и сухость слизистой. Вот почему такие пасты хочется сразу смыть.

"Смотрите на склад зубной пасты, чтобы она была безопасной и достаточно будет просто сплюнуть остатки пасты и дать ей выполнять свой долг", - говорит стоматолог.

Как выбрать зубную пасту

При выборе зубной пасты нужно смотреть на склад. В частности, важно:

не читать крикливые фразы маркетологов, что от их пасты вырастут новые здоровые зубы;

не верить в мифы;

в детских пастах возрастные ограничения не показательны;

не нужно доверять людям, не понимающим эти вопросы.

Врач говорит, что в пасте должны быть активные компоненты: фтор, кальций, ксилитол, изомальт и разрешенный уровень RDA.

К тому же не должно быть сульфатов (SLS, SLES), парабенов и антисептиков.