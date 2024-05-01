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Чи потрібно змащувати паперові форми для пасок перед випіканням

Чи потрібно змащувати форми для пасок (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Особливою випічкою на Великдень є паска. Все частіше люди почали купувати паперові форми. Варто знати, чи потрібно змащувати такі форми олією.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які форми найкраще підійдуть для випікання як правильно їх використовувати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Good house та Світ порад.

Чи потрібно змащувати всередині форми

Зазвичай паперові форми потрібно просто на одну третину заповнити тістом та поставити на вистоювання.

Перед випіканням паперові форми не змащують попередньо олією, адже після випікання паски не потрібно витягувати з форм.

Однак, якщо ви придбаєте світлі формочки, тоді стінки не змащуйте. Але дно все одно доведеться змастити олією або вершковим маслом.

Після приготування тісто потрібно поставити відпочивати його в тихе, тепле місце. Коли тісто збільшиться майже у 2 рази, зайнявши 2/3 загального обсягу формочок, відправте пасочки випікатися.

Якщо ви випікаєте у формочках з паперу, то не ставте температуру понад 200°C, щоб папір не підгорів. Цілком вистачить до 190°C.

Готовність пасок перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки. Зробіть це, коли верхівки пасок зарум'яняться.

Чим можна змащувати металеві форми для паски

У магазинах можна знайти різноманітні металеві форми для паски. Вони йдуть з антипригарним покриттям, роз’ємні.

Форми з антипригарним покриттям схожі на чаші для мультиварки, адже вони невисокі, зі сплаву й вкриті спеціальним складом. Тому такі форми не потрібно змащувати.

Однак, якщо ви використовуєте форми ще ваших бабусь, то їх потрібно змащувати перед випіканням. Все тому, що це можуть бути бляшанки з-під консервів, тому їхнє дно та стінки форм необхідно вистелити спеціальним папером для випічки. 

Також можна змастити рослинною олією або вершковим маслом, щоб випічка не прилипала

Переваги металевих форм для випічки:

  • паска в ній добре пропікається 
  • така форма довговічна
  • з таких форм можна легко дістати випічку, не пошкодивши її. Також форму можна використовувати і для інших цілей
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