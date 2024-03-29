Чи потрібно силіконову форму змащувати олією перед випіканням
Силіконові форми здатні суттєво полегшити процес приготування різноманітної випічки в духовці, адже їх зручно використовувати та зберігати вдома. Однак, варто знати, чи потрібно змащувати форму перед випіканням.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно використовувати силіконові форми та чи потрібно їх змащувати олією.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Світ порад та Wise food.
Правила використання
Спочатку потрібно прочитати інструкцію з експлуатації форми від виробника. У 90% випадків виробники вказують на упаковці форми, чи треба її змащувати чимось при першому і подальшому використанні.
Якщо упаковки не було або вона була викинута раніше, то при першому використанні більшість форм для випікання з силікону рекомендується використовувати в такій послідовності:
- вимиваємо форму під проточною водою, використовуючи при цьому засоби для чищення
- даємо їй повністю висохнути - не потрібно протирати рушниками, тому що на формі може залишитися дрібний ворс та пил
- далі акуратно змащуємо внутрішню поверхню рослинною олією (можна використовувати м’яке вершкове масло)
- даємо формі постояти 5-10 хвилин
- переливаємо підготовлене тісто у форму та відправляємо в розігріту до потрібної температури духовку
Додамо, що вершкове масло перед використанням потрібно дістати заздалегідь з холодильника, щоб воно розтануло до кімнатної температури.
Чи потрібно змащувати форму щоразу перед випіканням
Силіконові форми при кожному використанні змащувати олією не потрібно.
При випіканні у великих силіконових формах їх можна не змащувати щоразу, а трохи збризкувати холодною водою перед тим, як заповнити форму тістом та перемістити її в розігріту духовку.
Які переваги силіконових форм
Найбільшою перевагою форм для випічки є те, що вони виготовлені з антипригарного силікону.
Силіконові форми можна використовувати повторно скільки завгодно. Вони надзвичайно гнучкі і повертаються до своєї початкової форми, якщо їх зігнути.
Крім того, порівняно з формами зі скла та металу, вони не піддаються руйнуванню.
Силіконовий посуд для випікання доступний у різноманітних яскравих кольорах і формах. Як правило, силіконові форми для випікання проходять перевірку на відповідність харчовим нормам. Вони проходять термічну обробку протягом шести-семи годин для видалення потенційно токсичних залишків, що робить їх нешкідливими для здоров’я.
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