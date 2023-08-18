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Чи потрібно жінкам голитися всюди. Лікар дав точну відповідь

Чи потрібно жінкам голитися всюди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Суспільство нав'язало стереотип, що жінка не може бути привабливою, якщо в неї зайве волосся на тілі. На виробництві засобів для гоління щороку заробляються шалені гроші, а реклама твердить, що гладенька шкіра - ознака жіночої краси. Але чи виправдане видалення волосся жінками всюди?

Відповідь на це питання дав лікар Юрій Габорець в TikTok.

Голитися "там" чи ні?

Лікар вважає, якщо у жінки все нормально фізіологічно, вона має природне оволосіння по жіночому типу, голитися не потрібно.

"Лезо наносить мікротравми, мікрорани, через які йде зараження. Розносяться папіломи, вірус герпесу і при контактах - захворювання, що передаються статевим шляхом" - твердить Юрій Габорець.

Що обрати замість гоління

Виробники лез через рекламу привчають жінку голити все.

Якщо у вас є комплекси чи у партнера стійке бажання бачити вас без волосся в інтимній зоні, тоді медик радить обрати лазерну епіляцію.

Ця процедура дає тривалий ефект і є безпечною.

Коли замість гоління потрібен ендокринолог

Якщо у жінки виникає оволосіння по чоловічому типу: вусики, підборіддя, соски - потрібне комплексне лікування антиандрогенами.

В такому разі треба звернутися до гінеколога-ендокринолога, а не хапатися за бритву.

Подібний ріст волосся може бути пов’язаний з синдромом полікістозних яєчників і дисбалансом гормонів. Тут треба  лікуватися, адже такий діагноз може завадити вагітності.

"Головне: у дорослої жінки має бути волосся. Чоловік її має кохати, незалежно, чи вона поголена, чи ні", - підсумував лікар.

 

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