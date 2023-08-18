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Нужно ли женщинам бриться везде. Врач дал точный ответ

Нужно ли женщинам бриться везде (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Общество навязало стереотип, что женщина не может быть привлекательна, если у нее лишние волосы на теле. На производстве средств для бритья каждый год зарабатываются сумасшедшие деньги, а реклама утверждает, что гладкая кожа - признак женской красоты. Но оправдано ли удаление волос женщинами во всех местах?

Ответ на этот вопрос дал врач Юрий Габорец в TikTok.

Бриться "там" или нет?

Врач считает, если у женщины все нормально физиологически, она имеет естественное оволосение по женскому типу, бриться не нужно.

"Лезвие наносит микротравмы, микрораны, через которые идет заражение. Разносятся папилломы, вирус герпеса и при контактах - заболевания, передающиеся половым путем" - утверждает Юрий Габорец.

Что выбрать вместо бритья

Производители лезвий через рекламу приучают женщину брить все.

Если у вас есть комплексы или у партнера стойкое желание видеть вас без волос в интимной зоне, медик советует выбрать лазерную эпиляцию.

Эта процедура дает длительный эффект и безопасна.

Когда вместо бритья нужен эндокринолог

Если у женщины возникает оволосение по мужскому типу: усики, подбородок, соски - нужно комплексное лечение антиандрогенами.

В таком случае следует обратиться к гинекологу-эндокринологу, а не хвататься за бритву.

Подобный рост волос может быть связан с синдромом поликистозных яичников и дисбалансом гормонов. Здесь нужно лечиться, ведь такой диагноз может помешать беременности.

"Главное: у взрослой женщины должны быть волосы. Мужчина ее должен любить, независимо, она выбрита или нет", - подытожил врач.

 

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