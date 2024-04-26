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Чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику

П'ятниця 26 квітня 2024 10:10
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Чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику Чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Соєвий соус - це популярний додаток до страв, який розкриває смаки їжі по-новому. У магазині такий продукт стоїть не в холодильнику, але багато хто вдома соєвий соус охолоджує.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bon appetit.

Як виготовляють

Соєвий соус виготовляють шляхом процесу ферментації сої та пшениці за допомогою спеціальних пліснявих грибів, таких як Aspergillus oryzae або A. sojae, а потім заварюють цю суміш солоним розсолом.

Що довше триває ферментація, то дорожче коштує соєвий соус. Для магазинів його проціджують, пастеризують і розливають у пляшки.

Невразливість соєвого соусу до мікроорганізмів полягає у високому вмісті солі. Сіль - це природний консервант, який запобігає розмноженню шкідливих мікроорганізмів.

Потрібно також подивитися, що входить до складу соєвого соусу: в натуральному продукті будуть міститися тільки натуральні інгредієнти. У його складі не повинно бути ніяких штучних смакових і ароматичних добавок, різних стабілізаторів.

У високоякісному соєвому соусі міститься приблизно вісім відсотків білка.

Правила зберігання

На упаковці соєвого соусу вказано, що термін придатності 36 місяців з дати виготовлення. Тому продукт може довго зберігатися та не змінювати текстури.

Важливо пам'ятати, що соєвий соус окислюється після відкриття пляшки, але зберігає смакові якості 3-6 місяців. Після цього періоду він починає втрачати особливий смак, але помітити це практично неможливо.

Зберігати соус в холодильнику необов’язково.

Способи застосування

Соєвий соус успішно використовують при приготуванні різних страв: його додають в мариноване м'ясо, до риби і курки, в різні салати.

Також він незамінний атрибут японських ролів і суші.

На сучасному ринку представлена величезна кількість соєвих соусів, приготовлених хімічним способом. Тому потрібно вміти розрізняти.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити майонез у салатах.

Також ми писали, чи корисно вживати соєвий соус.

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