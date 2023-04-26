Чи потрібно їсти супи. Лікар назавжди розставила крапки над "і"

Чи потрібно їсти суп?

Медик повідомила, що це питання смакових уподобань кожної сім'ї, але це зовсім не обов'язкова страва.

Які вимоги до перших страв

Якщо все ж таки варите перше, тобто вимоги до нього:

Варіть обов'язково на якісному свіжому м'ясі (телятина, курка, індик, свинина нежирна).

Обов'язково двічі зливайте бульйон, тому що у м'ясі можуть бути антибіотики, гормони росту тощо.

Супи мають бути густі, містити багато овочів, яйця, сметану, бобові.

Не засмажуйте супи.

Обов'язково подайте ще миску салату, бо все ж таки це рідкі страви й тому не будуть давати довго "ситість".

Подавайте зі вчорашнім хлібом, сухариками власного виробництва, особливо підходить до супів пюре, обов'язково спробуйте помідоровий супчик, гаспаччо, іноді можна додати до борщу сало, але в міру.

Не забувайте про юшку з риби. Це смачно, але не обов'язково.