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Чи потрібно їсти супи. Лікар назавжди розставила крапки над "і"

Фото: Чи потрібно їсти суп щодня? (
Автор: Людмила Жукова

Всім з дитинства знайома різноманітність супів – борщ, гречаний, овочевий суп, з галушками. Зазвичай їх готують на м'ясному чи овочевому бульйоні. Але чи справді перші страви такі корисні й необхідні нам?

На це запитання відповіла гастроентеролог Алла Курилець у Instagram.

Чи потрібно їсти суп?

Медик повідомила, що це питання смакових уподобань кожної сім'ї, але це зовсім не обов'язкова страва.

Які вимоги до перших страв

Якщо все ж таки варите перше, тобто вимоги до нього:

Варіть обов'язково на якісному свіжому м'ясі (телятина, курка, індик, свинина нежирна).

Обов'язково двічі зливайте бульйон, тому що у м'ясі можуть бути антибіотики, гормони росту тощо.

Супи мають бути густі, містити багато овочів, яйця, сметану, бобові.
Не засмажуйте супи.

Обов'язково подайте ще миску салату, бо все ж таки це рідкі страви й тому не будуть давати довго "ситість".

Подавайте зі вчорашнім хлібом, сухариками власного виробництва, особливо підходить до супів пюре, обов'язково спробуйте помідоровий супчик, гаспаччо, іноді можна додати до борщу сало, але в міру.

Не забувайте про юшку з риби. Це смачно, але не обов'язково.

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супЗдорове харчування