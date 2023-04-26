Нужно ли есть супы. Врач навсегда расставила точки над "і"

Нужно ли есть суп?

Медик сообщила, что это вопрос вкусовых пристрастий каждой семьи, но это совсем не обязательное блюдо.

Какие требования к первым блюдам

Если все же варите первое, то есть требования к нему:

Варите обязательно на качественном свежем мясе (телятина, курица, индюк, нежирная свинина).

Обязательно дважды сливайте бульон, потому что в мясе могут быть антибиотики, гормоны роста и т.д.

Супы должны быть густые, содержать много овощей, яйца, сметану, бобовые.

Не зажаривайте супы.

Обязательно подайте еще миску салата, так как все же это жидкие блюда и поэтому не будут давать долго "сытость" .

Подавайте со вчерашним хлебом, сухариками собственного производства, особенно подходит к супам пюре, обязательно попробуйте помидоровый супчик, гаспаччо , Иногда можно добавить к борщу сало, но в меру.

Не забывайте про уху из рыбы. Это вкусно, но совсем не обязательно.