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Нужно ли есть супы. Врач навсегда расставила точки над "і"

Фото: Нужно ли есть суп каждый день? (
Автор: Людмила Жукова

Всем с детства знакомо разнообразие супов - борщ, гречневый, овощной суп, с галушками. Обычно их готовят на мясном или овощном бульоне. Но действительно ли первые блюда так полезны и необходимы нам?

На этот вопрос ответила гастроэнтеролог Алла Курилец в Instagram.

Нужно ли есть суп?

Медик сообщила, что это вопрос вкусовых пристрастий каждой семьи, но это совсем не обязательное блюдо.

Какие требования к первым блюдам

Если все же варите первое, то есть требования к нему:

Варите обязательно на качественном свежем мясе (телятина, курица, индюк, нежирная свинина).

Обязательно дважды сливайте бульон, потому что в мясе могут быть антибиотики, гормоны роста и т.д.

Супы должны быть густые, содержать много овощей, яйца, сметану, бобовые.
Не зажаривайте супы.

Обязательно подайте еще миску салата, так как все же это жидкие блюда и поэтому не будут давать долго "сытость" .

Подавайте со вчерашним хлебом, сухариками собственного производства, особенно подходит к супам пюре, обязательно попробуйте помидоровый супчик, гаспаччо , Иногда можно добавить к борщу сало, но в меру.

Не забывайте про уху из рыбы. Это вкусно, но совсем не обязательно.

Как мы ранее писали, врач рассказал, полезна ли рисовая каша, и кому ее есть нельзя.

Читайте также, нутрициолог рассказала, какие овощи нельзя варить и жарить.

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супЗдоровое питание