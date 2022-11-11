Чи потрібно "їсти за двох" під час вагітності: лікар розвіяла поширений міф

За словами фахівця, вагітним жінкам з нормальною вагою при одноплідній вагітності необхідно збільшити щоденне вживання калорій лише на 340 ккал.

У II триместрі варто збільшити на 450 ккал, а у ІІІ триместрі більшість вагітних потребують 2200 - 2900 ккал. Однак, усе це індивідуально.

Зокрема, під час вагітності не потрібно змінювати раціон, якщо раніше ви харчувались правильно та збалансовано. Але якщо раніше дівчина вживала продукти, що мають великий вміст цукру, жирів та консервантів (газовані напої, сосиски, чіпси, смажені та кондитерські вироби), то раціон потрібно змінити.

Під час вагітності лікар радить їсти:

овочі та фрукти - основне джерело клітковини, вітамінів та мінералів. Їх слід додавати до кожного прийому їжі, можна вживати не лише свіжі, але й запечені, в'ялені та заморожені;

складні вуглеводи - основне джерело енергії. У раціон обов'язково включайте цільнозернові вироби (хліб, хлібці, макарони), цільні крупи (гречка, рис, булгур);

білкові продукти необхідні для здорового перебігу вагітності. Споживайте м'ясо, бобові (нут, сочевиця, горох), нежирні молочні продукти (але не знежирені), яйця, горіхи та зернята, рибу не менше 2-3 разів на тиждень.

Також вагітні жінки обов'язково мають дотримувати таких правил: