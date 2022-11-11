Нужно ли "есть за двоих" во время беременности: врач развеяла распространенный миф

Существует мнение, что во время беременности женщина должна "есть за двоих". Однако, на самом деле это ерунда и делать насильно этого не нужно. Следует есть качественную и свежую пищу.
Об этом сообщила гинеколог Ольга Янюк в Instagram.
По словам специалиста, беременным женщинам с нормальным весом при одноплодной беременности необходимо увеличить ежедневное употребление калорий всего на 340 ккал.
Во ІІ триместре следует увеличить на 450 ккал, а во ІІІ триместре большинство беременных нуждаются в 2200 - 2900 ккал. Однако все это индивидуально.
В частности, во время беременности не нужно менять рацион, если раньше вы питались правильно и сбалансированно. Но если раньше девушка употребляла продукты с большим содержанием сахара, жиров и консервантов (газированные напитки, сосиски, чипсы, жареные и кондитерские изделия), то рацион нужно изменить.
Во время беременности врач советует есть:
Также беременные женщины обязательно должны соблюдать следующие правила:
Ранее врач рассказывала, безопасно ли делать УЗИ во время беременности.
Также мы называли сыр, который категорически запрещено есть во время беременности.