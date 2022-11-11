Нужно ли "есть за двоих" во время беременности: врач развеяла распространенный миф

По словам специалиста, беременным женщинам с нормальным весом при одноплодной беременности необходимо увеличить ежедневное употребление калорий всего на 340 ккал.

Во ІІ триместре следует увеличить на 450 ккал, а во ІІІ триместре большинство беременных нуждаются в 2200 - 2900 ккал. Однако все это индивидуально.

В частности, во время беременности не нужно менять рацион, если раньше вы питались правильно и сбалансированно. Но если раньше девушка употребляла продукты с большим содержанием сахара, жиров и консервантов (газированные напитки, сосиски, чипсы, жареные и кондитерские изделия), то рацион нужно изменить.

Во время беременности врач советует есть:

овощи и фрукты - основной источник клетчатки, витаминов и минералов. Их следует добавлять к каждому приему пищи, можно употреблять не только свежие, но и запеченные, вяленые и замороженные;

сложные углеводы - основной источник энергии. В рацион обязательно включайте цельнозерновые изделия (хлеб, хлебцы, макароны), цельные крупы (гречка, рис, булгур);

белковые продукты необходимы для здорового протекания беременности. Употребляйте в пищу мясо, бобовые (нут, чечевица, горох), нежирные молочные продукты (но не обезжиренные), яйца, орехи и зерна, рыбу не менее 2-3 раз в неделю.

Также беременные женщины обязательно должны соблюдать следующие правила: