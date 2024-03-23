Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: це повинні знати водії

Коли вмикати поворот

Заздалегідь включати світлову сигналізацію не варто - це може бути небезпечним.

Наприклад, якщо вам потрібно повернути на другий поворот і ви заздалегідь ввімкнете поворот, то водій в першому виїзді подумає, що авто повертає в його поворот і почне виїжджати. В результаті це може спричинити ДТП.

Якщо ми збираємося зупинитися за перехрестям, не треба вмикати поворот заздалегідь, його потрібно включити безпосередньо на перехресті або після нього.

Навіть якщо водій сумлінно використовує поворотник, на нього можуть чекати неприємності. Наприклад, якщо він надто пізно увімкне поворотник.

Пізно - це кілька метрів до повороту, адже ніхто не встигне зреагувати.

Правила дорожнього руху вимагають включати поворотники:

за 50 метрів по місту

за 150 метрів на трасі

Чи потрібно вмикати поворот на головній дорозі

Відповідно до п. 9.2 правил дорожнього руху України водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху, зупинкою і перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Далі водієві потрібно з’ясувати: попереду вигин головної дороги з примиканням другорядної чи У-подібне перехрестя.

Зокрема, це і дає зрозуміти, здійснює він маневр, продовжуючи рух головною дорогою, або з'їжджає з неї.

Приклад 1

Наприклад, якщо є поєднання знаків і водій збирається рухатися головною дорогою, отже буде здійснювати на перехресті маневр правого або лівого повороту, то включати поворот потрібно.

Однак, якщо потрібно рухатися прямо (з'їхати прямо на другорядну дорогу), то подавати сигнал світловим покажчиком повороту не треба.

Коли водій повинен вмикати поворот на "головній" дорозі (фото: t.me/kyivpatrol)

Приклад 2

Патрульні кажуть, якщо водій буде рухатися головною дорогою, то йому потрібно подавати сигнал правим покажчиком повороту, оскільки він здійснюватиме маневр правого повороту. До того це не залежить від кута примикання доріг.

Однак, якщо йому потрібно з'їхати на другорядну, тобто рухатися прямо - покажчик повороту не чіпати.

Коли водій повинен вмикати поворот на "головній" дорозі (фото: t.me/kyivpatrol)

Приклад 3

На наданому знаку вказано вигин дороги. Це перехрестя зі складною конфігурацією. Таблички перед цим перехрестям могло і не бути.

Її встановили, щоб водії могли заздалегідь знати, що головна дорога з вигином.

В цьому випадку, продовжуючи рух головною дорогою, подавати сигнал світловим покажчиком повороту не треба.

Але якщо водій збирається з'їхати на другорядну дорогу, то буде здійснювати маневр лівого повороту і підʼїжджаючи до перехрестя необхідно про це сигналізувати.

Коли водій повинен вмикати поворот на "головній" дорозі (фото: t.me/kyivpatrol)