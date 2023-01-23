Чи потрібно українцям святкувати День студента 25 січня? Остаточна відповідь

Як з'явився День студента 17 листопада

Багато років студенти відзначали своє свято двічі на рік – 17 листопада та 25 січня. Однак, це неправильно.

Дата 17 листопада з'явилася у Празі 1941 року. Незадовго до цього студенти з викладачами вийшли на вулиці, щоб відзначити річницю утворення Чеської держави. У цей час Чехію було окуповано німецькими військами та на демонстрації сталася трагедія - окупанти застрелили студента на ім'я Ян Оплетал.

У Празі після цього почалися серйозні протистояння і на вулиці вийшли студенти, друзі Яна, його родичі та викладачі. Кілька днів проходили мітинги, були сутички з окупантами – люди протестували проти безжального та жорстокого вбивства.

Вранці 17 листопада відбулися масові арешти – до в'язниці потрапило кілька сотень людей. Частина людей було розстріляно, а решту - заслано до концтаборів. А через деякий час на Міжнародному антинацистському форумі було ухвалено рішення зробити 17 листопада днем пам'яті загиблих чеських студентів.

З того часу 17 листопада День студента відзначають у багатьох країнах світу.

А що із датою 25 січня?

А ось дата 25 січня з'явилася в Росії - в 1755 імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Саме ця дата лягла в основу цього свята.

Ще з часів Російської імперії День студента відзначали галасливими та веселими гуляннями. Царським жандармам навіть було заборонено чіпати студентів.

Після Жовтневої революції про свято забули багато років, але у 2005 році його знову відродив Путін - він видав указ "Про день російського студентства" і встановив дату святкування 25 січня.