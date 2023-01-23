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Нужно ли украинцам отмечать День студента 25 января? Окончательный ответ

Почему украинці не отмечают День студента 25 января (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

День студента отмечают ежегодно во всем мире 17 ноября. Но при этом уже не первый год идут споры о том, что и 25 января - день студента. На самом деле эти праздники разные и 25 января - праздник у студентов только в России.

История этого праздника и точный ответ, когда же отмечать День студента украинцам - читайте в материале Styler.

Как появился День студента 17 ноября

Много лет студенты отмечали свой праздник дважды в год - 17 ноября и 25 января. Однако это неправильно.

Дата 17 ноября появилась в Праге в 1941 году. Незадолго до этого студенты с преподавателями вышли на улицы, чтобы отметить годовщину образования Чешского государства. В это время Чехия была оккупирована немецким войсками и на демонстрации произошла трагедия - оккупанты застрелили студента по имени Ян Оплетал.

В Праге после этого начались серьезные противостояния и на улицы вышли студенты, друзья Яна, его родственники и преподаватели. Несколько дней проходили митинги, были стычки с оккупантами - люди протестовали против безжалостного и жестоко убийства.

Утром 17 ноября произошли массовые аресты - в тюрьму попало несколько сотен человек. Часть людей были расстреляны, а остальные - сосланы в концлагеря. А через некоторое время на Международном антинацистском форуме было принято решение сделать 17 ноября днем памяти погибших чешских студентов.

С тех пор 17 ноября День студента отмечают во многих странах мира.

А что с датой 25 января?

А вот дата 25 января появилась в России - в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Именно эта дата и легла в основу этого праздника.

Еще со времен Российской империи День студента отмечали шумными и веселыми гуляниями. Царским жандармам даже было запрещено трогать выпивших студентов.

После Октябрьской революции о празднике забыли на многие годы, но в 2005 году его снова возродил Путин - он выдал указ "О дне российского студенчества" и установил дату празднования 25 января.

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет отмечать в феврале день ангела.

А еще рассказывали о том, почему правильно отмечать Рождество 25 декабря.

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