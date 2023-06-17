Чи треба платити за доступ в реанімацію? В НСЗУ дали остаточну відповідь

Існує міф, що за допуск в реанімацію потрібно платити. Однак, цьому вірити не треба і категорично не можна платити за це гроші. Варто знати, кому завжди дозволений вхід.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Офіційно - лікарня має забезпечити право на допуск до пацієнта будь-якого віку - цілодобово та сім днів на тиждень. Один відвідувач може бути біля пацієнта без обмежень по часу. Одночасно біля пацієнта може бути не більше, ніж двоє людей.
Вільний доступ дозволило Міністерство охорони здоров’я ще у 2016 році
Тож інформація про те, що за допуск в реанімацію потрібно платити - не відповідає дійсності.
Однак, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші, необхідно:
Пацієнтам при потраплянні в стаціонар задля оперативного втручання гарантуються комплекс необхідної медичної допомоги. Це стосується не лише ургентних (невідкладних) операцій, а й планових.
Перелік безоплатних послуг при проведенні операції:
Для того, щоб зробити планову операцію безоплатно, потрібно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та мати направлення від сімейного лікаря.
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