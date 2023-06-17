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Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ

За что не нужно платить в больнице (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть миф, что за допуск в реанимацию нужно платить. Однако этому верить не надо и категорически нельзя платить за это деньги. Следует знать, кому всегда разрешен вход.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Кому разрешен вход

Официально - больница должна обеспечить право на допуск к пациенту любого возраста - круглосуточно и семь дней в неделю. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не более двух человек.

Свободный доступ разрешило Министерство здравоохранения еще в 2016 году

Так что информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить - не отвечает действительности.

Что делать, если отказывают

Однако если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:

  • Объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года
  • Если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением.
  • Если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77

Нужно ли платить за операцию

Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только ургентных (неотложных) операций, но плановых.

Перечень бесплатных услуг при проведении операции:

  • Первичный осмотр
  • Все необходимые лабораторные исследования
  • Необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, эндоскопические исследования, КТ, МРТ
  • Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией
  • Собственно хирургическая операция
  • Обеспечение лекарствами из Нацперечня
  • Круглосуточный врачебный и медсестринский уход
  • Питание в условиях стационара

Для того, чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и иметь направление от семейного врача.

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