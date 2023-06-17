Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ

Есть миф, что за допуск в реанимацию нужно платить. Однако этому верить не надо и категорически нельзя платить за это деньги. Следует знать, кому всегда разрешен вход.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Официально - больница должна обеспечить право на допуск к пациенту любого возраста - круглосуточно и семь дней в неделю. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не более двух человек.
Свободный доступ разрешило Министерство здравоохранения еще в 2016 году
Так что информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить - не отвечает действительности.
Однако если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:
Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только ургентных (неотложных) операций, но плановых.
Перечень бесплатных услуг при проведении операции:
Для того, чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и иметь направление от семейного врача.
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