Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ

Есть миф, что за допуск в реанимацию нужно платить. Однако этому верить не надо и категорически нельзя платить за это деньги. Следует знать, кому всегда разрешен вход.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Кому разрешен вход

Официально - больница должна обеспечить право на допуск к пациенту любого возраста - круглосуточно и семь дней в неделю. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не более двух человек.

Свободный доступ разрешило Министерство здравоохранения еще в 2016 году

Так что информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить - не отвечает действительности.

Что делать, если отказывают

Однако если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:

Объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года

Если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением.

Если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77

Нужно ли платить за операцию

Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только ургентных (неотложных) операций, но плановых.

Перечень бесплатных услуг при проведении операции:

Первичный осмотр

Все необходимые лабораторные исследования

Необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, эндоскопические исследования, КТ, МРТ

Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией

Собственно хирургическая операция

Обеспечение лекарствами из Нацперечня

Круглосуточный врачебный и медсестринский уход

Питание в условиях стационара

Для того, чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и иметь направление от семейного врача.