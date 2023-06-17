Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ
Есть миф, что за допуск в реанимацию нужно платить. Однако этому верить не надо и категорически нельзя платить за это деньги. Следует знать, кому всегда разрешен вход.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Кому разрешен вход
Официально - больница должна обеспечить право на допуск к пациенту любого возраста - круглосуточно и семь дней в неделю. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не более двух человек.
Свободный доступ разрешило Министерство здравоохранения еще в 2016 году
Так что информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить - не отвечает действительности.
Что делать, если отказывают
Однако если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:
- Объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года
- Если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением.
- Если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77
Нужно ли платить за операцию
Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только ургентных (неотложных) операций, но плановых.
Перечень бесплатных услуг при проведении операции:
- Первичный осмотр
- Все необходимые лабораторные исследования
- Необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, эндоскопические исследования, КТ, МРТ
- Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
- Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией
- Собственно хирургическая операция
- Обеспечение лекарствами из Нацперечня
- Круглосуточный врачебный и медсестринский уход
- Питание в условиях стационара
Для того, чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и иметь направление от семейного врача.
Ранее мы сообщали, к каким серьезным последствиям может привести недосыпание.
Также мы писали, как и чем категорично нельзя кормить ребенка во время болезни.