ua ru
Сб, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ

Новина українською →
Суббота 17 июня 2023 16:35
Нужно ли платить за доступ в реанимацию? В НСЗУ дали окончательный ответ За что не нужно платить в больнице (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть миф, что за допуск в реанимацию нужно платить. Однако этому верить не надо и категорически нельзя платить за это деньги. Следует знать, кому всегда разрешен вход.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Кому разрешен вход

Официально - больница должна обеспечить право на допуск к пациенту любого возраста - круглосуточно и семь дней в неделю. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не более двух человек.

Свободный доступ разрешило Министерство здравоохранения еще в 2016 году

Так что информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить - не отвечает действительности.

Что делать, если отказывают

Однако если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:

  • Объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года
  • Если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением.
  • Если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77

Нужно ли платить за операцию

Пациентам при попадании в стационар для оперативного вмешательства гарантируется комплекс необходимой медицинской помощи. Это касается не только ургентных (неотложных) операций, но плановых.

Перечень бесплатных услуг при проведении операции:

  • Первичный осмотр
  • Все необходимые лабораторные исследования
  • Необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, эндоскопические исследования, КТ, МРТ
  • Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • Анестезия и осмотр анестезиолога перед операцией
  • Собственно хирургическая операция
  • Обеспечение лекарствами из Нацперечня
  • Круглосуточный врачебный и медсестринский уход
  • Питание в условиях стационара

Для того, чтобы сделать плановую операцию бесплатно, нужно выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и иметь направление от семейного врача.

Ранее мы сообщали, к каким серьезным последствиям может привести недосыпание.

Также мы писали, как и чем категорично нельзя кормить ребенка во время болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
міфи больница реанимация