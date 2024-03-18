Чи потрібно мити салат з герметичної упаковки: точна відповідь

В магазинах можна придбати салатний мікс, який є чудовим рішенням, коли потрібно швидко приготувати салат. Однак, часто у всіх виникає питання, чи потрібно мити запаковану зелень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart.
Продукт, який був попередньо вимитий, означає, що виробник вимив його, щоб видалити ґрунт.
У деяких випадках безпечний харчовий дезінфікуючий засіб можуть додати до води під час миття. Дезінфікуючий засіб призначений для запобігання поширенню бактерій.
Незважаючи на те, що виробники запевняють, що продукт вже промитий і його можна одразу їсти, все ж варто його ще раз добре промити. В різних салатах в герметичних упакованнях можуть бути бактерії.
Навіть якщо салати правильно зберігаються і транспортуються, зараження може статися ще на початковому етапі - коли листя готують до фасування.
Хоча поліетиленові пакети дуже зручні, але вони неекологічні, адже забезпечують салатам вологе і анаеробне середовище. А це сприяє швидкому розмноженню бактерій.
Під час вибору готового салатного міксу, варто пам'ятати про такі нюанси:
Листя салату і сирі овочі є чудовим джерелом натуральної клітковини, яка необхідна для нашого організму.
Адекватне споживання клітковини допомагає при схудненні і підтримці нормальної ваги. Також клітковина нормалізує роботу кишківника і допомагає в профілактиці шлунково-кишкових захворювань.
Салат відрізняється гранично низькою калорійністю, а тому його можна сміливо додавати до будь-якого приймання їжі.
Через гранично низьку калорійність багато хто вважає, що салат можна їсти досхочу. Але це не так. Через надлишок клітковини може з'явитися здуття живота, спазми в шлунку.
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