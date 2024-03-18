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Нужно ли мыть салат из герметичной упаковки: точный ответ

Нужно ли мыть упакованный салат из магазина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В магазинах можно приобрести салатный микс, который является отличным решением, когда нужно быстро приготовить салат. Однако часто у всех возникает вопрос, нужно ли мыть упакованную зелень.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Что означает предварительно вымытый

Предварительно вымытый продукт означает, что производитель вымыл его, чтобы удалить почву.

В некоторых случаях безопасное пищевое дезинфицирующее средство могут добавить в воду во время мытья. Дезинфицирующее средство предназначено для предотвращения распространения бактерий.

Нужно ли мыть такую зелень

Несмотря на то что производители уверяют, что продукт уже промыт и его можно сразу есть, все же стоит его еще раз хорошо промыть. В разных салатах в герметичных упаковках могут быть бактерии.

Даже если салаты правильно хранятся и транспортируются, заражение может произойти еще на начальном этапе - когда листья готовят к фасовке.

Хотя полиэтиленовые пакеты очень удобны, но они не экологичны, ведь обеспечивают салатам влажную и анаэробную среду. А это способствует быстрому размножению микробов.

Как правильно выбирать готовые салаты

При выборе готового салатного микса следует помнить о таких нюансах:

  • лучше выбирать пакеты, а не пластиковые коробки, потому что они меньше запотевают
  • как только доберетесь домой из магазина, сразу откройте пакет и храните листья в открытой коробке или упаковке
  • листья не должны быть влажными, они должны иметь яркий цвет

Чем полезен салат

Листья салата и сырые овощи являются отличным источником натуральной клетчатки, которая необходима для нашего организма.

  Адекватное потребление клетчатки помогает при похудении и поддержании нормального веса. Также клетчатка нормализует работу кишечника и помогает в профилактике желудочно-кишечных заболеваний.

 

Салат отличается предельно низкой калорийностью, поэтому его можно смело добавлять к любому приему пищи.  

Из-за предельно низкой калорийности многие считают, что салат можно есть вволю. Но это не так. Из-за избытка клетчатки может появиться вздутие живота, спазмы в желудке.

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ЛистьяСалаты