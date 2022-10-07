Чи потрібно дітям приймати вітаміни? Лікарі поставили крапку у питанні

Дуже часто батьки дітей цікавляться, чи потрібно приймати дитині вітаміни. Найкращий спосіб для вашої дитини отримувати достатню кількість вітамінів та мінералів – це вживати різноманітні харчові продукти.

Про це розповіла спільнота українських лікарів sviy.doc у Instagram.

Запам'ятайте, що організм найкраще засвоює вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, коли вони надходять із їжею, а не вітамінними та мінеральними добавками у препаратах.

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Але за певних обставин дітям може знадобитися доповнення вітамінами чи мінералами у вигляді препаратів.

У яких випадках потрібно приймати вітаміни

Вітамін К

Немовлята при народженні мають дуже мало вітаміну К в організмі.

Новонародженим дітям роблять ін'єкції вітаміну К для запобігання геморагічній хворобі новонародженого, а також при необхідності можна приймати внутрішньо (пероральні форми).

Вітамін D3

Рекомендується приймати цілий рік профілактичну дозу (від 400 до 1000 МО) від народження до 3 років, а дітям з груп ризику – на постійній основі. З їжею його неможливо отримати у достатній кількості, а під дією сонця одержувати небезпечно.

Залізо

Низька вага при народженні або діти, що передчасно народилися, мають великий ризик розвитку залізодефіцитної анемії. Тому слід давати добавку заліза у віці з 2-х тижнів орієнтовно до 1 року.

У дітей віком від 6 місяців до року – запаси заліза закінчуються у другій половині першого року, тому слід робити скринінг анемії та за наявності коригувати препаратом.

Також добавки деяких вітамінів або мікроелементів можуть бути корисні для вашої дитини, якщо вона:

має затримку фізичного розвитку

має певні хронічні захворювання чи харчову алергію

Неповноцінно харчується або вегетаріанець

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Не забувайте, що перед тим, як почати щось приймати - вам потрібна консультація лікаря!

При необхідності лікар призначить обстеження, а потім надасть рекомендації щодо прийому добавок.