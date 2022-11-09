Чи потрібні дітям ліки для покращення роботи мозку: Комаровський поставив крапку

Чи можна покращити роботу мозку ліками?

За словами лікаря Комаровського, покращити роботу мозку маленьких дітей в першу роки будь-якими фармакологічними засобами майже неможливо. Швидкість та інтенсивність обміну речовин у нервовій клітині в дітей настільки високі, що немає сенсу їх прискорювати додатково.

Попри це таких препаратів існує дуже багато. Погляньмо на декілька з них.

Найпопулярніші ноотропи

Цинаризин

Вважають, що він покращує кровообіг у мозку, тому його назначають і дітям, і дорослим. Однак останнім часом його майже не використовують через велику кількість побічних ефектів, які він спричиняє.

Фото: apteka24.ua

Кавінтон

Цей препарат дуже схожий на Цинаризин. На відміну від останнього, він має помірну дію, але так само суттєво активізує кровообіг нервових тканин. Цікаво, що під час досліджень ці зміни помітити можна, проте в реальному житті вони майже не проявляються.

Словом доказовій медицині не вдається довести ефективність Кавінтону, хоча є дуже популярним в аптеках.

Фото: apteka911.ua

Пірацетам

Пірацетам працює подібно до Кавінтону: призначають часто, довести ефективність неможливо.

Фото: farmak.ua

Фенібут

Фенібут походить від гамми аміномасляної кислоти. Лікар Комаровський каже, що не можна вважати його безкорисним, як правило, він має ефект. Річ у тому, що на всіх Фенібут спрацьовує по-різному.

Медицині відомі випадки, коли під дією цих препаратів люди навіть накладали на себе руки. Тому зазвичай їх призначають у дуже малих дозах, які навряд чи чимось зашкодять.

Фото: doc.ua

У яких випадках їх можуть призначити дітям?

Під час активного розвитку дитини все ж можуть виникнути випадки, коли ноотропи можна розглядати як лікування:

синдром дефіциту уваги

затримка мовного розвитку

дитячий церебральний параліч

розумова відсталість

наслідки перинатального враження центральної нервової системи

Проте фахівець зауважує, що ноотропи не є лікуванням у таких випадках.

За словами лікаря, найкращі препарати для роботи мозку в дітей - це увага батьків до їхнього малюка та продуктивне проведення часу разом. Пігулка ніколи не зможе замінити вашу любов і спілкування з дитиною.